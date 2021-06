"Criticar está bien, ir más allá es pasarse", afirma Olmo sobre Morata

El futbolista de la selección española Dani Olmo apoyó este sábado a su compañero Álvaro Morata, que denunció haber recibido amenazas, afirmando que "criticar está bien, pero ir más allá es pasarse".

"Todo el equipo no está para nada de acuerdo con las amenazas", dijo Dani Olmo, en rueda de prensa este sábado.

"Que se nos critique lo aceptamos, es parte del fútbol, pero ir más allá es pasarse, hay que ponerse en la piel del jugador, hay que saber respetar", afirmó Olmo.

Su compañero Álvaro Morata, blanco de las críticas por la falta de gol de la Roja, había afirmado en la noche del jueves a la radio Cope, haber recibido mensajes amenazantes.

"Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce", afirmó Morata.

"Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia... Que se mueran tus hijos... Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos hubieran puesto que era buen chaval", añadió el delantero de la Roja.

Morata aseguró que "le da igual" los 'memes', las bromas que se hacen en internet con él, pero "lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y les digan de todo".

"Criticar está bien, es parte de nuestra profesión pero ir más allá es pasarse", insistió Olmo.

gr/pm/iga