Coronavirus.- Un diputado conservador exige la dimisión de Hancock por falta de integridad

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El diputado conservador Duncan Baker se ha convertido en el primer legislador del partido que exige la dimisión del ministro de Salud británico, Matt Hancock, quien habría incumplido las restricciones durante una relación extramatrimonial con una ayudante.



Baker, diputado por Norfolk del Norte, ha esgrimido que el comportamiento de Hancock dista de lo que se espera de "la moral y la ética" de un ministro.



"Matt Hancock se ha quedado corto en muchos aspectos. Soy un diputado que lleva casado 12 años con una esposa maravillosa y con hijos, y los estándares y la integridad me importan", ha explicado en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.



"No apruebo en modo alguno este comportamiento", ha añadido, "y creo que así se lo he transmitido al Gobierno, en los términos más contundentes posibles".



Hancock se ha disculpado este viernes por "violar las normas de distanciamiento físico" en el marco de la pandemia de COVID-19 con su ayudante, Gina Coladangelo, pero ha descartado dimitir.



En un comunicado remitido al diario sensacionalista 'The Sun' --que ha publicado las fotografías--, ha admitido haber violado "las pautas de distanciamiento social en esas circunstancias", una alusión al beso publicado por el periódico, que ocurrió cuando las restricciones impuestas por el Gobierno de Reino Unido por la pandemia establecían que personas pertenecientes a dos núcleos familiares distintos debían permanecer separados y evitar abrazarse.



"He decepcionado a personas y lo siento mucho", ha agregado el ministro británico, que está casado, en el comunicado, recogido por la prensa. No obstante, ha descartado dimitir, alegando que continúa "centrado" en trabajar para "sacar" a Reino Unido de la pandemia de COVID-19. Hancock ha concluido pidiendo "privacidad" para su familia "en este asunto personal", algo por lo que estaría "agradecido".



Por su parte, el primer ministro, Boris Johnson, ha aceptado las disculpas de Hancock y ha señalado que tiene "plena confianza" en él. Un portavoz de Downing Street, citado por el diario 'The Guardian', ha señalado que el Gobierno "considera que el asunto está cerrado" y ha remitido a la prensa al comunicado del titular de la cartera de Salud, especificando que "realmente no tiene nada más que añadir".