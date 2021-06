Comunidad LGBTI de El Salvador reclama una ley de identidad en Marcha del Orgullo

Al menos unos 2.500 miembros de la comunidad LGBTI de El Salvador realizaron este sábado en la capital del país una colorida y animada Marcha del Orgullo en la que reclamaron la aprobación de una ley de identidad que les reconozca derechos.

Vistiendo brillantes vestidos, pantalones muy ajustados con camisetas blancas y rosadas en las que estaba pintado un arcoíris, los miembros de la comunidad se dieron cita en la plaza Salvador del Mundo en el sector oeste de San Salvador.

"Hoy queremos celebrar nuestro Día del Orgullo reclamando a los políticos una ley de identidad que reconozca el derecho de miembros de la comunidad a tener un nombre según su identidad de género", dijo a la AFP Amalia Leiva, representante de la Federación LGBTI de El Salvador.

La marcha, que se dirigió al centro de la capital, llamó la atención de muchos que transitaban en sus carros o a pie por su vistosidad.

En una decena de carrozas adornadas con elementos brillantes o grandes flores iban montados miembros de la comunidad con elegantes vestidos o con disfraces.

Pese a la continuidad de la pandemia de covid-19, muchos de los participantes no portaban mascarillas.

La marcha contó también con animación musical, de batucadas o bandas.

"No vamos a dejar de exigir nuestros derechos, no vamos a desistir de exigir tolerancia a esta sociedad que muchas veces no acepta que nosotros también somos personas y ciudadanos de este país", aseguró a la AFP William Hernández, director ejecutivo de la Asociación Entreamigos, de defensa de la comunidad gay.

"La violencia es un factor que siempre representa un problema para nuestra comunidad y por esa razón siempre hemos exigido a las autoridades que los crímenes de odio que sufrimos no queden impunes", sostuvo a su vez Amalia Leiva.

Según la asociación defensora de derechos humanos Comcavis Trans, entre 1993 y 2019 unos 600 integrantes de la comunidad LGBTI fueron asesinados en El Salvador.

ob/dg