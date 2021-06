Colombia.- El Comité del Paro de Colombia convoca una nueva jornada de protestas para el 20 de julio

El Gobierno de Colombia dice que son 25 las personas fallecidas en las protestas y pide a la ONU que utilice esta cifra



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia ha convocado una nueva jornada de protestas para el próximo 20 de julio, con el objetivo de apoyar la radicación en el Congreso de el Pliego de Emergencia que no se logró negociar con el Gobierno en la última ronda de diálogos.



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que compone el CNP, Francisco Maltés, ha anunciado la marcha para acompañar a la radicación del pliego, que el comité espera "se conviertan en proyectos de ley".



"En las principales ciudades se producirán movilizaciones hacia las alcaldías y gobernaciones", ha avanzado Maltés, según recoge el medio colombiano ' El Tiempo'.



Entre los puntos que se presentarán como proyectos de ley están la renta básica para 10 millones de personas, la matrícula cero para universitarios o el pago temporal de salarios para pequeñas y medianas empresas, puntos que, según el presidente de la CUT, se discutirán en foros para "construir proyectos de ley que interpreten el pliego de emergencia y una política de jóvenes".



La "gran" movilización anunciado por Maltés sería la primera de este tipo convocada por el CNP desde que anunciase una interrupción temporal para buscar alternativas a las protestas que arrancaron el pasado 28 de abril.



EL GOBIERNO CIFRA EN 25 LOS MUERTOS EN EL PARO



Respecto a estas, en las que se denunció la represión policial, se ha manifestado este viernes la vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, María Lucía Ramírez, quien ha indicado que el Gobierno está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer las muertes en el marco de las marchas.



En este contexto, ha informado de que, según las cifras que maneja el Ejecutivo, son 25 las personas fallecidas en el marco de las protestas, y ha pedido a Naciones Unidas que utilice estas cifras en sus informes.



"Son 59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pero no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía y por eso es importante la precisión en las cifras, utilizar las fuentes oficiales, la Fiscalía, también la Defensoría, la Procuraduría y Medicina Legal, que están produciendo permanentemente esta actualización de cifras", ha apostillado Ramírez.



Asimismo, ha indicado que de "cuatro homicidios que están totalmente esclarecidos, tres, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional".



"Es muy doloroso esto, pero también nos da la perfecta certeza y la plena confianza de que, en el Estado colombiano, no hay y no habrá, por ningún motivo, tolerancia frente a ningún caso de violación de los Derechos Humanos", ha apostillado, según informa Caracol Radio.