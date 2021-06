Chile reprueba dichos del primer ministro italiano sobre la vacuna china

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinovac contra la covid-19 en un centro de vacunación de Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 26 jun (EFE).- Chile pidió este sábado al primer ministro italiano, Mario Draghi, que se retracte por sus dichos sobre la efectividad de la vacuna china de Sinovac (Coronavac), la más usada en el país.

"Me molesta mucho que una autoridad europea diga que aquí la vacuna no ha funcionado sin tener ninguna información científica que mostrar", declaró en rueda de prensa el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

Durante la cumbre europea del pasado viernes en Bruselas, Draghi dijo que "la vacuna china, que nunca aplicó (para la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos), ha demostrado ser inadecuada, observen la experiencia en Chile".

"Exijo que esas declaraciones se corrijan", añadió Paris, quien recordó que el compuesto de Sinovac, que requiere de dos dosis y es de virus atenuado, está aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el último estudio de efectividad de Coronavac en población real revelado este sábado por el Gobierno chileno, la vacuna previene en un 63,6 % los contagios sintomáticos de covid-19, en un 90 % el ingreso en unidades de cuidados intensivos y en un 86,4 % la muerte.

Chile, con 19 millones de habitantes, es uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada del mundo. Desde febrero, 12,4 millones de personas han recibido al menos una dosis y 10,2 millones ya tienen la pauta completa, lo que equivale al 67,9 % de la población objetivo de 15,2 millones.

Coronavac es la que mayoritariamente se aplica en Chile, seguida de Pfizer-BioNTech, que es más efectiva en la prevención de contagios y se ha demostrado que es eficaz contra la variante delta, al igual que AstraZeneca, que también se inyecta en el país.

"Los jóvenes del rango de edad de 20 a 29 años se han acercado masivamente a vacunarse y superan a personas de otros rangos de edad", indicó el funcionario chileno.

Pese al avanzado proceso de inoculación, Chile atraviesa desde marzo una segunda ola de la pandemia que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario y obligó a confinar de nuevo toda la capital, que saldrá totalmente del desconfinamiento el martes.

En las últimas 24 horas, se registraron 5.208 nuevos contagiados y 151 fallecidos, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 1,54 millones de infectados y 32.163 decesos.

"Podemos decir, con certeza, que los casos de personas no vacunadas son las que están ingresando a UCI", afirmó el ministro.

La tasa nacional de positividad -número de exámenes PCR por cada 100.000 habitantes- volvió a situarse por debajo del 10 %, el umbral que fija la OMS para empezar a controlar la enfermedad, y en las últimas horas fue del 6,8 %, y en la Región Metropolitana, donde se sitúa la capital y viven 7 de los 19 millones de habitantes del país, del 8 %.

Las autoridades confirmaron esta semana la llegada al país de la contagiosa variante delta, detectada por primera vez en la India y que se está convirtiendo en la versión dominante de la enfermedad en todo el mundo.