Chenoa, emocionada y contenta el día de su cumpleaños

26-06-2021 CHENOA. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Chenoa celebraba ayer sus 46 cumpleaños y lo hace en el mejor momento de su vida al lado de su futuro marido Miguel Sánchez Encinas. Y es que, aunque por el momento la pareja no ha podido cumplir su sueño de pasar por el altar debido a las restricciones por Covid-19, lo cierto es que tanto la cantante como el médico pasan por una etapa muy dulce de su relación en la que lo más importante para ellos es compartir su día a día.



Hemos hablado con la artista en el día de su cumpleaños y nos ha confesado que ha recibido muchos regalos: "Muchas cosas, no me da tiempo a deciros todo". Tan discreta como siempre con su vida privada, la cantante ha optado por ser simpática con la prensa, pero no desvelar una de las cosas que más nos importa, su fecha de bodas. De hecho, al preguntarle, que fuera concursante de 'OT' se ha salido con la suya: "Vacuna, vacuna".



En cuanto a cómo tiene planeado el verano, Chenoa nos ha confesado que: "Espero que arranque todo el sector de la música y que podamos trabajar todos mucho, que necesitamos trabajar". Y es que uno de sus mejores regalos en este 46 cumpleaños ha sido irse de concierto: "Sí, qué mejor".



No nos ha querido desvelar la fecha de su boda, pero sí que nos ha confesado que está inmersa planeando todo: "Pues muy bien, ya estamos casi todos"... entendemos que la artista se refiere que ya tiene hecha la lista de invitados que asistirán a su enlace y que podrán disfrutar de un día inolvidable. Tendremos que esperar más tiempo para saber cuándo se casa finalmente.