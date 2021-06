Carla Giraldo y las últimas 5 fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

Carla Giraldo (@carlagiraldo) revolucionó las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 96.175 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes son:





Cuantos años creen que tenia en esa foto ? La chaqueta ( chamarra) todavía la tengo y me sirve jajajajja no me cierra pero me sirve! 📸 @alexmejiaphoto





Listo para hoy ? Prometo no licuar Nada @masterchefcelebrityco





me lleve a casi todos los Hombres de @masterchefcelebrityco a Muerte y nos divertimos!!! Y se fue uno de los que más quería … Pero de eso se trata no?. De sacarlos a TODOS Me encanta cuando la gente juega y no se lo toma tan enserio !! Ustedes se divierten jugando ? o se Amargan?





Rojooooo Será que ganamos ? Tocará apretar ese Gallo 🐓





Perdón Medellin !!!! 🧑🏼‍🍳😵😫🥴🥴🥴 @pitycamachor @masterchefcelebrityco

Carla Evelyn Giraldo Quintero nació el 30 de agosto de 1986 en Medellín, Colombia. Es hija adoptiva de María del Rosario "Charo" Quintero, maquilladora de efectos especiales de televisión y de Manuel Giraldo, comerciante de San andresito.

Debido a la cercanía de su madre con los directores, actores y actrices de telenovelas, Carla desde muy niña soñó con ser actriz y así fue como desde los cinco años de edad empezó a ser extra en diferentes producciones, hasta que le dieron la oportunidad de presentar un casting para Me llaman Lolita.

,​ sin embargo, a los doce años obtiene su primer papel protagónico en la telenovela, interpretando a Lolita Rengifo.

En el año 2000, siendo ya una adolescente, interpretó a Jenny Guerrero en Pobre Pablo y a Tatiana Samper en la exitosa serie juvenil Francisco el matemático. En el año 2012 Protagonizó La ruta blanca en Cadena Tres y Nora en Televen, además fue la antagonista de Cumbia Ninja, logrando una nominación en los premios Kids Choice Colombia y Kids Choice México.

En la actualidad desarrolla su rol de empresaria con un café llamado «El Industrial a las afueras de Bogotá». Las muñecas de la mafia (2019), fue la última participación de Carla Giraldo en la televisión.