AMP2.- Colombia.- El presidente de Colombia, Iván Duque, escapa ileso de un ataque a tiros contra su helicóptero

Duque califica el ataque de "atentado cobarde" y dice que al Gobierno no se le "amedrenta con violencia y actos de terrorismo"



Molano y Palacios, afectados por el ataque, reiteran su postura "firme" para "acabar con los que pretenden desestabilizar el país"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido atacado a tiros este viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.



Duque ha informado de los hechos, en un vídeo en directo a través del perfil de Twitter de la Presidencia de Colombia, en el que ha detallado que el ataque se produjo cuando la aeronave procedía a aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, tras una visita al municipio de Sardinata.



El ministro de Defensa, Diego Molano; el titular del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, viajaban en el helicóptero junto a Duque y todos se encuentran ilesos.



"El helicóptero presidencial fue víctima de un atentado", ha lamentado el mandatario, para incidir en que la capacidad de la aeronave, blindada, impidió "que ocurriera algo letal".



Duque ha calificado el ataque como un "atentado cobarde" y ha asegurado que "se ven impactos de bala" en el helicóptero, que finalmente ha podido aterrizar con normalidad.



"Una vez más reiteramos que como Gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país", ha añadido el presidente.



Así, ha insistido en que a su Ejecutivo no se le "amedrenta con violencia ni con actos de terrorismo". "Nuestro Estado es fuerte, Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas", ha agregado.



El presidente ha avanzado que ya se han dado órdenes para investigar el suceso y dar con quiénes han disparado contra el helicóptero presidencial.



"El mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad. Nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza", ha sentenciado Duque.



Por su parte, el ministro de Defensa ha insistido en que las instituciones colombianas superan a cualquier ataque y ha manifestado que el Ejecutivo sigue "firme y con más impulso para acabar con los que pretenden desestabilizar el país".



"Que el temo lo sientan los cobardes que atentaron contra el presidente y su equipo de Gobierno", ha escrito también Molano en su perfil de Twitter.



El ministro del Interior ha compartido la postura manifestada por Duque y Molano y ha dicho que la respuesta a los hechos es "contundente": "¡No nos dejaremos amedrentar de criminales! No vamos a desfallecer en la lucha contra narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado".



REACCIONES EN COLOMBIA



Tras conocer el suceso, la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, María Lucía Ramírez, ha condenado el ataque en un mensaje publicado en su perfil de Twitter, en el que ha apuntado que "los terroristas y el narcotráfico no podrán amedrentar jamás a los colombianos honestos".



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha expresado también su rechazo al suceso. "Este es un atentado, contra los ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia, que condeno y rechazo profundamente", ha apostillado.



"A Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y romantización de toda forma de agresión violenta", ha añadido la edil de la capital.



El ataque denunciado por Duque ha tenido lugar a más de una semana del atentado en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército colombiano en la misma ciudad, Cúcuta.



En aquella ocasión, una furgoneta ingresó en las instalaciones, y explotó hasta en dos ocasiones, lo que provocó daños materiales y más de 30 heridos entre soldados y civiles.



Las autoridades colombianas han relevado de sus puestos a dos coroneles responsables de la seguridad del lugar. Además, otros seis militares están siendo investigados no solo por las negligencias en materia de seguridad que se habrían cometido, sino también por una posible participación en el atentado.



La primera respuesta del Gobierno ante este ataque fue señalar como posible responsable al Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que desde la guerrilla han negado.



LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS CONDENAN EL INCIDENTE



El Gobierno de Argentina ha sido uno de los primeros en repudiar el atentado. "La Cancillería argentina expresa su más enérgica condena al atentado que sufrió durante la tarde de hoy el helicóptero en el que se desplazaba el presidente de la República de Colombia, Iván Duque", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.



También el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha condenado el atentado contra Duque. "Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y su presidente Iván Duque frente al ataque que sufrió el helicóptero en el que viajaba. México rechaza la violencia y respalda a las instituciones democráticas de Colombia", ha tuiteado Ebrard.



Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se ha solidarizado con Duque "ante el cobarde atentado ocurrido este día" y repudió "este hecho perpetrado por grupos criminales y enemigos de la democracia, en contra de un mandatario democráticamente electo", según la cuenta de Twitter del Gobierno guatemalteco.



El Gobierno de Perú, a través de la misma red social, declaró que "condena enérgicamente el frustrado atentado dirigido contra el helicóptero que trasladaba al Presidente Ivan Duque y a sus ministros, a quienes expresa su total solidaridad y respaldo".



Desde Ecuador también han condenado el atentado contra el presidente de Colombia y sus ministros. "La Cancillería de Ecuador expresa su solidaridad y hace votos por que la paz, la democracia y la reconciliación marquen el camino del pueblo colombiano", ha hecho saber el Ministerio de Exteriores ecuatoriano en una nota.