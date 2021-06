AMP.- R.Unido.- Dimite el ministro de Sanidad británico tras ser sorprendido violando la normativa COVID con su amante

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha dimitido de su cargo tras el escándalo desatado tras conocerse que incumplió las restricciones durante una relación extramatrimonial con una ayudante.



Hancock ha trasladado su dimisión en una carta dirigida al primer ministro, Boris Johnson, tras la publicación de una grabación por el diario 'The Sun' en la que se le puede ver abrazándose a su ayudante Gina Coladangelo el 6 de mayo, cuando se recomendó no abrazar a nadie fuera del hogar.



Coladangelo, amiga desde la época universitaria de Hancock, es directora no ejecutiva del Departamento de Salud y Atención Social.



La cartera de Sanidad será asumida por el exministro de Asuntos Exteriores y exministro de Interior Sajid Javid. Javid dejó el cargo de ministro de Exteriores en febrero del año pasado, después de que el primer ministro le ordenó despedir a todos sus colaboradores y sustituirlos por personal de confianza del Número 10 de Downing Street.



Hancock había sido señalado en múltiples ocasiones y el excolaborador de Johnson Dominic Cummings ha asegurado que instó al primer ministro en hasta 20 ocasiones a echaralo por mentir sobre las residencias de personas mayores, las pruebas del coronavirus o detalles sobre la respuesta a la pandemia.



Hancock ya se disculpó el viernes por "violar las normas de distanciamiento físico" en el marco de la pandemia de COVID-19 con su ayudante, Gina Coladangelo, pero descartó dimitir. El propio Johnson confirmó después su "plena confianza" en Hancock y fuentes del Gobierno señalaron que "el asunto está cerrado".