AMP.- Perú.- El 'hombre fuerte' de Fujimori gestionó la compra de autoridades electorales para dar la victoria a Keiko

Un abogado conocido de Montesinos puso precio al vuelco electoral: tres millones de dólares



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El antiguo asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, facilitó a una de las figuras del fujimorismo, el exomandante Pedro Rejas Tataje, "echar un poco de gasolina", es decir, sobornar, a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para decantar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio a favor de Keiko Fujimori, hijo del expresidente condenado por graves violaciones de Derechos Humanos.



"Escúchame, ¿te acuerdas de Guillermo? Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Es un colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Él tiene llegada a tres, directo. Claro, con tres es suficiente. Entonces, sería bueno que lo localizaras a él para que pueda apoyar, tienes que echar un poco de gasolina (pagar sobornos). Tú me entiendes, ¿no? (...). Él te va a decir: 'Hay tanto (que pagar) y cancelar ese tanto' (...). Él puede ayudar bastante bien, y si se logra eso, se gana", afirmó Montesinos en conversación con Rejas durante un contacto supuestamente destinado a hablar con su esposa desde prisión el pasado 10 de junio.



Según la transcripción, Montesinos dio a Rojas el número de teléfono del abogado Guillermo Sendón Guerra, quien supuestamente mantenía contacto con miembros del JNE. Además, de la conversación se desprende que no fue la primera conversación sobre esta cuestión.



"Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado... Problema de mierda, por la mezquindad (de esos) nos ha pasado esto. Ahora ya es tarde, pero aparte de eso, la gente que tiene (Keiko Fujimori) son unos huevones", afirmó.



En la conversación Montesinos carga contra el equipo de campaña y contra la estrategia de la "chica", en referencia a la candidata presidencial.



"Rejas es un antiguo fanático fujimorista, pero del ala albertista, muy vinculado con Alberto Fujimori, con quien siempre ha mantenido contacto. Trabajó para Montesinos y es un experto en operaciones de inteligencia. Si habló con Montesinos, no lo hizo por cuenta propia, sino en coordinación con Alberto Fujimori para salvar de la derrota a Keiko Fujimori", ha explicado a 'La República' una fuente del partido de Keiko Fujimori.



TRES MILLONES DE EUROS



Además, la conversación posterior confirma que Rejas se reunió con Sendón y grabó el encuentro. En la grabación se refleja que el abogado pidió tres millones de dólares para tres magistrados del JNE para que Keiko Fujimori superara a su rival, Pedro Castillo.



"Esa vaina te cuesta 3 palos (millones). Un palo (millón) para cada uno. Y se lo pagas contraentrega, además. Primero te sale la resolución y después les pagas", dijo.



La Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la prisión militar de Callao donde se encuentra recluido Montesinos, han confirmado la veracidad de la grabación, difundida por el excongresista Fernando Olivera, y que tuvo permiso para comunicarse los días 10 y 23 de junio.



El presidente del JNE, Jorge Luis Salas, ha solicitado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que investigue los audios y el video grabados por Rejas.



A través de sus redes sociales, la Fiscalía ha informado de que el caso ha sido derivado a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Bersabeth Revilla, informa Agencia Andina.



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a a Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.



Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.



Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.