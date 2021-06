AMP.- Fórmula 1/GP Estiria.- Verstappen prolonga su dominio en Red Bull Ring y firma la pole

Alonso partirá noveno y Sainz, duodécimo



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha firmado este sábado la pole, segunda consecutiva, para la carrera del Gran Premio de Estiria, octava cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari), que no pudo superar la Q2, comenzarán noveno y duodécimo, respectivamente.



El líder del Mundial, el único capaz de bajar en Red Bull Ring del 1:04 -en dos ocasiones-, refrendó su dominio por delante de los Mercedes de Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton. Sin embargo, el finlandés deberá cumplir una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida por un trompo en el 'pitlane' durante los libres, por lo que el vigente campeón arrancará el primera fila junto a 'Mad Max'.



Por su parte, el asturiano volvió a calificar mejor que su compañero de equipo -que se quedó en la Q1- para asegurarse una novena plaza de salida, mientras que el madrileño no pudo avanzar a la ronda definitiva después de que le fuese anulada su mejor vuelta por exceder los límites de la pista.



La lluvia, que con un 80% de probabilidad marcará el domingo la carrera, no hizo acto de presencia este sábado en la sesión de calificación en Spielberg, a la que Lewis Hamilton (Mercedes) llegó como el piloto más rápido de los terceros entrenamientos libres con dos décimas de renta sobre Max Verstappen (Red Bull).



El neerlandés dio el primer golpe en una Q1 dominada por los Red Bull y los Mercedes, mientras el canadiense Nicholas Latifi (Williams), el francés Esteban Ocon (Alpine), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el alemán Mick Schumacher (Haas) y el ruso Nikita Mazepin (Haas) se despedían de la sesión.



Tanto Alonso como Sainz consiguieron avanzar a la tanda intermedia, que dejaría malas sensaciones para el madrileño; durante su último intento, en la que luchaba por colarse entre los diez mejores, excedió los límites de la pista y le fue anulada la vuelta, por lo que se quedó fuera de la batalla final. Su compañero Charles Leclerc (Ferrari) y el asturiano sí conseguían meterse.



Lejos de esta pelea, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) lideró la tabla de tiempos antes de la ronda definitiva, en la que Verstappen marcó territorio con un espectacular 1:03.841 que se estableció como tiempo de referencia.



Ni las 'flechas plateadas' ni su compañero de equipo pudieron batir su crono y se garantizó la sexta pole de su carrera deportiva. Con la sanción de Bottas, que comenzará quinto, Hamilton saldrá segundo, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) y Pérez arrancarán en la segunda línea.



Bottas, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Alonso y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) completaron el 'Top 10' de la clasificación.