AMP.- Coronavirus.- Las autoridades australianas confinan Sídney durante dos semanas por un brote de la variante Delta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Las autoridades australianas han anunciado el confinamiento de la región de Sídney, zona metropolitana incluida, hasta el próximo 9 de julio por la aparición de un brote de coronavirus asociado a la variante Delta, identificada por primera vez en India y caracterizada por su elevado índice de contagios.



Las órdenes estrictas de quedarse en casa se aplicarán a todos los residentes de la región de Gran Sídney, incluidas las Montañas Azules, la Costa Central y Wollongong a partir de las 18.00 del sábado (las 10.00 en España).



Todos los residentes deberán quedarse en casa excepto para comprar artículos esenciales, necesidades médicas, hacer ejercicio al aire libre en grupos de diez o menos o desempeñar trabajos o estudios considerados de importancia.



No se permitirán bodas a partir de las 23.59 horas del domingo, mientras que los funerales se limitarán a una persona por cada cuatro metros cuadrados, con un límite de 100 personas. Las máscaras serán obligatorias en el interior, de acuerdo con la nueva normativa recogida por el 'Sydney Morning Herald'.



El bloqueo se había aplicado originalmente solo al distrito comercial de Sídney y los suburbios del este, pero la propagación del brote ha empujado a las autoridades a dar un paso más drástico. "Aunque nunca queremos imponer una carga a la población a menos que sea absolutamente necesario, estamos en una situación en la que tenemos que hacerlo", ha manifestado la primera ministra del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian.



"Cuando tienes una variante contagiosa, como la Delta, un bloqueo de tres días no funciona. Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo correctamente. Su propagación duplica a la de las variantes anteriores, por lo que debemos prepararnos para una cantidad potencialmente grande de casos en los próximos días", ha agregado.



El primer ministro Scott Morrison ha descrito el cierre de la región como una "decisión necesaria", según ha hecho saber desde Canberra.



"Esta es una decisión necesaria que ha sido tomada por el Gobierno de Nueva Gales del Sur, una decisión que no ha sido tomada con prisas y que han tratado de impedir, pero al final era la que hacía falta para combatir este brote", ha declarado.



En el centro del brote, que alcanza ya los 80 casos, se encuentra el conductor de una limusina entre cuyos pasajeros se encontraban tripulantes de aerolíneas internacionales. El conductor incumplía presuntamente la norma de emplear mascarilla obligatoria para atender a sus clientes llegados a Nueva Gales del Sur. La Policía del estado australiano, en cualquier caso, ha anunciado que no tiene intención de recomendar cargos en su contra a la Fiscalía.



Australia ha confirmado unos 30.400 casos de coronavirus y 910 muertes desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se han administrado 6.860.276 dosis de la vacuna contra la COVID-19 con lo que 1.105.508 personas en el país están completamente inmunizados.