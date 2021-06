Alemania.- La Policía de Alemania golpea a periodistas durante una manifestación en Dusseldorf

DUSSELDORF, 27 (DPA/EP)



Varios periodistas han sido golpeados este viernes por agentes de la Policía de Alemania durante una manifestación en contra de la Ley de regulación de reuniones del estado de Renania del Norte-Westfalia, en Dusseldorf, en el oeste del país.



La Policía desplegada en la zona ha golpeado "en varias ocasiones con la porra" a un fotógrafo de DPA, y ha agredido a otro periodista, según ha detallado el empleado de la agencia y recoge el propio medio alemán.



Por el momento la Policía no ha realizado ningún comentario al respecto, aunque un portavoz del cuerpo sí ha remarcado que, hasta el momento, no se han registrado heridos a causa del incidente, y más tarde se ha especificado que se presentará una denuncia contra el agente responsable de las agresiones por presuntos daños corporales.



Por su parte, DPA ha condenado el ataque a su empleado y al resto de periodistas y profesionales de la comunicación afectados y su editor jefe, Sven Goesmann, ha calificado el suceso como un "ataque inaceptable a la libertad de prensa".



Al mismo tiempo ha enviado una carta el ministro de Interior del estado, Hebert Reul, en la que ha exigido una aclaración e investigación completa sobre lo acontecido.



Estas protestas en Dusseldorf ha sido organizada por una alianza formada, principalmente, por organizaciones de izquierda, para protestar en contra de esta Ley de reunión. Esta legislación tiene como objetivo regular las manifestaciones controlando, por ejemplo, la indumentaria que se vista en estos encuentros a fin de evitar comportamientos violentos, algo que es visto por diferentes sectores de la ciudadanía como una invasión al derecho de reunión.



Según los organizadores, unas 6.000 personas han acudido al encuentro que ha tenido lugar este sábado por la tarde, con la manifestación aún en curso, aunque la Policía no ha detallado el número de asistentes.