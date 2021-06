Viñales "cabreo y rajada" para ser el líder

El piloto español Maverick Viñales.- EFE/Alejandro García/Archivo

Assen (Países Bajos), 25 jun (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ha tenido que exteriorizar su "cabreo" con una "rajada" muy crítica con el fabricante Yamaha para encontrarse en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen como líder de la sesión.

Desde el primer minuto se vio a un Maverick Viñales muy distinto al de Sachsenring, en Alemania, siempre en las posiciones de cabeza y con muchas ganas, por lo que ahora lo que hace falta saber es, tal y como amenazó ayer en sus declaraciones, si ha copiado la puesta a punto de la Yamaha de su compañero de equipo, el francés Fabio Quartararo, aunque para él "esa" no era la solución.

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), subcampeón del mundo de MotoGP en 2020, fue la primera baja de la categoría, al decidir no disputar la carrera de los Países Bajos para pasar hoy mismo por el quirófano para ser operado del menisco y ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Morbidelli fue intervenido en Italia por el traumatólogo Maurilio Marcacci, con el objetivo de aprovechar el tiempo de vacaciones hasta que regrese el mundial de MotoGP a principios de agosto con dos carreras consecutivas en Austria, para su recuperación.

El piloto italiano ha sido sustituido sobre su Yamaha para esta carrera por el estadounidense Garrett Gerloff, que ya estuvo a punto de ser piloto de MotoGP para sustituir al italiano Valentino Rossi cuando dio positivo en una PCR antes del Gran Premio de Europa, pero que apenas completó una tanda de pruebas al concretarse que "lo de Rossi", había sido un falso positivo.

En esta primera tanda no tardó en producirse la sorpresa al ver en su quinta vuelta al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) como líder de la tabla de tiempos, aunque no duró demasiado en esa posición al verse superado por el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y los españoles Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que se puso líder, Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Y poco después fue Maverick Viñales quien se puso al frente de la clasificación, después de las agrias quejas que vertió el día anterior sobre Yamaha por su pobre rendimiento y el poco caso que le hacían en la puesta a punto y evolución de la moto.

Viñales rodó en 1:33.442 en su duodécima vuelta y aguantó como líder de la sesión y de la categoría hasta que le doblegó nuevamente Pol Espargaró, que paró su tiempo en 1:33.392, aunque el de Yamaha no tardó demasiado en recuperar el primer puesto con un tiempo de 1:33.308 y a menos de un minuto para el final de la sesión aún lo rebajó más, hasta 1:33.072, con el que acabó líder la tanda.

Tras la estela de Maverick Viñales, a escasamente una décima de segundo, acabó Pol Espargaró con su Repsol Honda RC 213 V, y también con la premisa de utilizar una puesta a punto parecida a la que en Alemania empleó su compañero de equipo Marc Márquez para ganar.

La tercera plaza fue para otro español, Alex Rins (Suzuki GSX RR), por delante de los franceses Fabio Quartararo y Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).