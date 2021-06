Vigente campeona Simona Halep renuncia a participar en Wimbledon por lesión

La rumana Simona Halep, número 3 del mundo y defensora del título, renunció a participar en el torneo de Wimbledon, que comienza el lunes, por una lesión en la pantorrilla izquierda, informaron este viernes los organizadores.

"Con gran tristeza anuncio mi retirada del campeonato porque no me he recuperado completamente de mi lesión en la pantorrilla", afirmó la tenista en un comunicado.

La rumana, de 29 años, se ha esforzado por estar en forma desde que se retiró de la segunda ronda del abierto de Italia a mediados de mayo.

Halep, que hasta entonces nunca había ganado sobre hierba, se proclamó campeona de Wimbledon por primera vez en su carrera en julio de 2019, al derrotar inesperadamente a la estadounidense Serena Williams.

El año pasado el torneo inglés se vio anulado por la pandemia de coronavirus.

En esta edición también estará ausente el español Rafael Nadal, quien, tras "haber escuchado" a su cuerpo, anunció la semana pasada su decisión de no participar en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio.

