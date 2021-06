Uruguay a cuartos de final de Copa América con trabajada victoria 2-0 ante Bolivia

Actualiza con triunfo de Uruguay 2-0 a Bolivia ///Río de Janeiro, 24 Jun 2021 (AFP) - Uruguay avanzó este jueves a cuartos de final de la Copa América-2021 con un triunfo sin brillo ante Bolivia 2-0, mientras que también por el Grupo A Paraguay acaricia su cupo ante un Chile ya clasificado.La celeste encaminó su primera victoria en el tornep con un gol en contra del portero Carlos Lampe a los 40 minutos en una tarde en Cuiabá en la que abundaron las jugadas desperdiciadas por la demoledora pareja atacante de Luis Suárez y Edinson Cavani, quien finalmente se quitó un peso de encima con un tanto de atropellada sobre el minuto 79. El portero Lempe ahogó una y otra vez los intentos de la Celeste, que mejoró respecto de sus dos primeros partidos aunque aún está muy lejos del nivel necesario para dar pelea en las instancias decisivas.La Celeste, que venía en baja con apenas un punto en dos encuentros, cortó una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar y ahora se acomodó con cuatro unidades en el Grupo A, que lidera Argentina con siete, seguida de Chile con cinco, los tres seleccionados con boleto a cuartos asegurado.El equipo del 'Maestro' Oscar Tabárez apretó el acelerador en la segunda parte y se fue con un triunfo alentador, aunque le espera una instancia mucho más exigente que la débil selección de Bolivia, castigada por el covid-19 y lesiones.Bolivia, que cerrará su participación en el Grupo A con Argentina el 28 de junio, aún no ha sumado en el torneo y se encamina a ser el equipo eliminado de la llave, en la que clasifican cuatro de los cinco participantes. - Paraguay busca el pase - Chile ya tiene su boleto a cuartos y espera a un duro adversario como Paraguay, que está a tiro de avanzar en la Copa América. Pese a la derrota 1-0 el lunes pasado, Paraguay le complicó la vida a Argentina con un nuevo rostro, el juego más ofensivo que su entrenador Eduardo Berizzo le añadió a la tradicional combatividad guaraní."Debemos generar en el área rival situaciones acorde a nuestra posesión", dijo Berizzo este miércoles. "Todos los partidos nuestra posesión se impone a la de nuestro rival, y eso es lo que queremos hacer, usar el balón. Debemos transformar esa posesión en profundidad y en peligro".De su lado, Chile viene de un empate 1-1 con Uruguay con varios jugadores desgastados por el trajín. Varios terminaron sentidos frente a la Celeste y serán baja el defensor Guillermo Maripán y el volante Erick Pulgar, ambos lesionados. Pero su entrenador, Martín Lasarte anticipó que la Roja jugará con "lo mejor" porque "tomando en cuenta que la Copa América se juega en Brasil y quizás sea el rival que esté en mejor forma, lo que no queremos y queremos tratar de evitar es a Brasil en el próximo pasaje". - Sigue la polémica - La anteúltima fecha del Grupo A se juega sobre la aún ardiente discusión por un polémico tanto que el árbitro argentino Néstor Pitana convalidó la noche del miércoles a favor de Brasil en su triunfo 2-1 ante Colombia por el Grupo B.Colombia pidió este jueves la "suspensión inmediata" de los árbitros de ese partido por considerar que incidieron "de manera directa" en la derrota 2-1 de la Tricolor."La FCF (Federación Colombiana de Fútbol) solicitó a la CONMEBOL la suspensión inmediata de los árbitros del partido" disputado el miércoles en el estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, por la penúltima jornada del Grupo B, indicó en un boletín.Pitana, el árbitro de la final del Mundial de Rusia-2018, consideró que no era aplicable dar un bote a tierra luego de que el balón le impactó en el cuerpo tras un disparo de Neymar, que recayó en un compañero, según reclamó el miércoles el equipo colombiano.Del rebote llegó la jugada del empate de Brasil a cargo de Roberto Firmino quien marcó de cabeza ante una deficiente respuesta del portero David Ospina. Luego los nervios sacaron del partido a los de Reinaldo Rueda y Casemiro aprovechó para sellar el triunfo ante un descuido defensivo, in extremis, al minuto 90+10, y así extender una serie de 11 partidos consecutivos ganados.ol/ma -------------------------------------------------------------