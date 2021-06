Tono “hawkish” de Brasil reduce demanda por bono vinculado a IPC

(Bloomberg) -- El mercado de bonos ha comenzado a apostar a que el banco central de Brasil controlará la inflación.

Desde diciembre, los inversionistas han estado buscando señales de que el Banco Central de Brasil acelerará el ritmo de sus alzas de tasas de interés junto con el aumento de la inflación y el mayor crecimiento, al tiempo que el país emerge de la pandemia.

El martes, finalmente las encontraron cuando la minuta de la última reunión mostró que los funcionarios consideraron sorprender al mercado con un aumento de tasas superior a las alzas de 75 puntos base establecidas durante las últimas tres reuniones.

El tomo más “hawkish” redujo profundamente la demanda de los bonos vinculados a la inflación, que el mes pasado experimentaron un aumento de las compras en las subastas. La curva de los swaps de tasas también se aplanó: la brecha entre los contratos que vencen a principios de 2029 y 2022 se ha reducido en 35 puntos básicos esta semana mientras que los operadores apuestan a que la próxima modificación de tasas será de un aumento de 100 puntos básicos. Y la tasa de breakeven a dos años, un indicador del mercado de bonos de la inflación esperada, bajó a 4,85%. Esa fluctuación corresponde a una caída de 65 puntos básicos desde el máximo de cinco años alcanzado el mes pasado, al tiempo que las primas que los inversionistas estaban dispuestos a pagar por los bonos protegidos contra la inflación disminuyeron.

“El banco central ya no está detrás de la curva”, dijo Gustavo Medeiros, subdirector de investigación de Grupo Ashmore en Londres.

La posible aceleración del aumento de las tasas de interés se produce justo después de que la Reserva Federal acelerara su cronograma esperado para endurecer la política monetaria e indicara que está lista para comenzar a discutir cuándo reducir las compras de bonos que han mantenido bajas las tasas a largo plazo. Las señales de la Fed podrían presionar a los países de mercados emergentes para que aumenten las tasas y así evitar que los inversionistas envíen efectivo al exterior.

Brasil fue uno de los primeros en reaccionar ante el riesgo de un aumento de la inflación: hasta el jueves, era la única gran economía de América Latina que había comenzado a reducir el estímulo monetario, cuando México hizo lo mismo.

Si bien no es seguro que los encargados de formular la política monetaria en Brasil aumenten el ritmo de las alzas de tasas en agosto, la postura más restrictiva ha reforzado la confianza del mercado en que el banco central no permitirá que la inflación se salga de control. Eso ayudó esta semana al real brasileño a superar el nivel psicológico de 5,00 por dólar por primera vez en un año, lo que también podría hacer bajar el precio de las importaciones.

El cambio de la postura del banco redujo el interés en los llamados NTN-B, que protegen a los inversionistas de la inflación. La oferta de 150.000 de dichos bonos esta semana fue la venta más pequeña desde el 2 de marzo y representa una fuerte caída desde los 5,4 millones del 25 de mayo. El Tesoro Nacional generalmente consulta a los operadores después de anunciar el tamaño de cada subasta, por lo que el tamaño reducido es una señal de una demanda disminuida.

El impacto de la postura más dura “ya sea en la divisa o en las expectativas de inflación significa que es posible que el BCB no necesite subir 100 puntos”, dijo Fernando Honorato, economista jefe en Banco Bradesco SA. “No me sorprendería que tuviéramos una inflación más lenta de lo previsto en las próximas semanas”.

Nota Original:Brazil’s Hawkish Turn Ends Bond-Market Rush Into Inflation Haven

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.