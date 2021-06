Tite esconde el equipo con el que Brasil se medirá con Ecuador

El entrenador Tite de Brasil se prepara, el 23 de junio de 2021, para dirigir a sus jugadores contra Colombia, durante un partido por el Grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- La selección brasileña volvió este viernes a los entrenamientos de cara al partido del domingo frente a Ecuador en la última jornada del Grupo B de la Copa América, pero el seleccionador Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' sólo permitió que se transmitiera públicamente la primera parte.

La transmisión del entrenamiento en las redes sociales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) fue cortada en el momento en que el entrenador pretendía iniciar un trabajo táctico.

Para entonces se esperaba que escogiera a los posibles titulares del partido del domingo para impartirles instrucciones.

La interrupción de la transmisión impidió observar si Tite pretende utilizar los titulares habituales frente a Ecuador o si pretende darles un descanso pensando en el partido de cuartos de final del viernes de la próxima semana.

Como Brasil ya garantizó la clasificación a cuartos de final de la Copa América como líder del Grupo B tras vencer sus tres primeros compromisos, por 3-0 a Venezuela, por 4-0 a Perú y por 2-1 a Colombia, el resultado del partido con Ecuador perdió importancia ya que no modifica su posición, con lo que la Canarinha podría salir con algunos suplentes.

La victoria del miércoles frente a Colombia, con la que sumó 9 puntos, le garantizó el primer lugar del Grupo B, por lo que, además de tener que enfrentar un adversario teóricamente más débil en cuartos de final (el cuarto del Grupo A), podrá disputar en Río de Janeiro los partidos que le faltan en caso de que avance hasta la final, sin los agotadores desplazamientos a otras sedes.

Ante tal ventaja, la CBF anunció que la selección viajará el sábado a Goiania para el partido del día siguiente con Ecuador y que regresará el lunes para concentrarse totalmente en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que la Canarinha tiene en la región serrana de Río de Janeiro.

En los 20 minutos de transmisión que fueron puestos a disposición a la prensa, cuyo acceso a la Granja Comary está vetado debido a las medidas preventivas ante la pandemia, fue posible ver a los jugadores trabajando pases y posesión de balón.

En esta parte del trabajo no aparecieron el delantero Neymar ni el zaguero Thiago Silva, que estaban haciendo trabajo regenerativo en el gimnasio debido al cansancio acumulado.

Los dos se juntaron un poco después a sus compañeros en la cancha del entrenamiento para participar en el trabajo táctico comandado por Tite, cuya transmisión fue vetada.

Tampoco apareció en el entrenamiento el zaguero Felipe, jugador del Atlético de Madrid y que es tratado por una esguince en una rodilla desde la semana pasada y está bajo el cuidado de los fisioterapeutas.

Tite hasta ahora no ha querido excluir a Felipe de la lista de convocados para poder llamar un sustituto debido a que confía en su recuperación al menos para el partido de cuartos de final, previsto para el 2 de julio.

Brasil volverá a entrenar en la mañana del sábado, antes de viajar a Goiania, cuando será posible establecer si Tite alineará sus titulares ante Ecuador.

Hasta ahora el entrenador ha usado alineaciones diferentes para todos sus partidos. Para el partido con Perú hizo cinco cambios con respecto al equipo que venció a Venezuela y para el compromiso con Colombia hizo seis modificaciones.

Tite ha dicho que quiere aprovechar la Copa América para probar sus jugadores y diferentes opciones tácticos, por lo que hasta ahora ha colocado en la cancha a 22 de los 24 jugadores que convocó para el torneo. Los únicos que no han debutado son el lesionado Felipe y el volante Douglas Luiz.