Sánchez no comparte que Hungría abandone la UE al separar gobierno y sociedad

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en la Representación Permanente de España ante la UE tras su participación en el Consejo Europeo. EFE/Horst Wagner

Bruselas, 25 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no comparte la idea de que Hungría abandone la Unión Europea por una ley del Ejecutivo de Budapest que afecta al colectivo LGTBI, pues considera "peligroso" identificar la acción del Gobierno de Viktor Orbán con la sociedad húngara.

Sánchez mostró sus reticencias a esa propuesta en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, marcado por la polémica en torno a la ley de Hungría que prohíbe hablar de la homosexualidad en colegios y medios de comunicación.

Los líderes europeos han presionado en la cumbre al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para que retire la ley, y su homólogo de Países Bajos llegó a afirmar que, para él, "Hungría ya no tiene cabida en la UE".

El jefe del Ejecutivo español, que impulsó junto al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, una carta en favor de los derechos LGTBI suscrita finalmente por 17 líderes europeos, no se mostró de acuerdo con la propuesta de que Hungría salga de la UE.

"Me parece peligroso identificar a los gobiernos con las sociedades (...) Creo -añadió- que hay muchísima gente en Hungría que defiende los valores que he defendido yo de respeto a la tolerancia, la diversidad y la integración".

Sí señaló que a los gobiernos de España y de Hungría les separa "un abismo" sobre la concepción de la democracia, pero insistió en su idea del peligro que tiene identificar al ejecutivo de Orbán con la sociedad de su país.

Pedro Sánchez aseguró que su Gobierno "está comprometido con la diversidad y con las minorías como uno de los valores que definen a la sociedad española y al proyecto europeo" y recalcó que el respeto al colectivo LGTBI tiene que ver con el respeto a los derechos humanos.

Así dijo que lo está haciendo su Gobierno en España, y aprovechó para anunciar que en la reunión que mantendrá su Consejo de Ministros el próximo martes, 29 de junio, se tramitará el proyecto de ley LGTBI. (foto)(vídeo)