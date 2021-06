Rey Felipe.- La Infanta Elena volverá a presidir un acto en representación del Rey el próximo martes

19-05-2021 La Infanta Elena ha mostrado su apoyo una vez más a la tauromaquia POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Infanta Elena volverá a presidir un acto en representación del Rey Felipe VI el próximo martes, tras unos dos años sin haber encabezado ningún otro acto público, y lo hará para presidir una entrega de premios.



Según consta en la agenda de la Familia Real, doña Elena presidirá en el Palacio de El Pardo la entrega de los premios de la XXX edición del 'Concurso de pintura infantil y juvenil para centros escolares', que organiza Patrimonio Nacional.



Fuentes de Zarzuela han explicado a Europa Press que tradicionalmente había sido Doña Elena la encargada de entregar estos galardones en nombre de la Corona y por eso en esta ocasión el Rey ha decidido delegar en ella la representación.



La infanta Elena también presidió este mismo acto en junio de 2019, mientras que en 2020 no se celebró un acto oficial de entrega debido a la pandemia. Las fuentes han recalcado que la hermana mayor del Rey no cobrará ninguna retribución por su presencia.



Tras su llegada al trono, de la que hace unos días se cumplieron siete años, Don Felipe optó por reducir a los integrantes de la Familia Real a él y la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como al Rey Emérito Juan Carlos y la Reina Sofía.



Con ello, Doña Elena y Doña Cristina dejaron de recibir asignaciones de Casa Real, si bien el Rey dejó abierta la posibilidad de que en alguna ocasión pudieran representar a la Corona en actos puntuales, aunque sin retribución de por medio.



La relación de Don Felipe con sus hermanas se ha enfriado en los últimos años. A principios de marzo, Zarzuela se vio obligada a emitir un comunicado para recordar que el Rey "no es responsable de los actos de sus hermanas" después de que se supiera que Elena y Cristina se habían vacunado contra la COVID-19 aprovechando un viaje a Emiratos Árabes Unidos para visitar a Don Juan Carlos.



La infanta Elena ha volado en varias ocasiones a Abu Dhabi para reunirse con su padre, quien reside en el país del Golfo desde el pasado mes de agosto, tras decidir partir al exilio "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.



Los premios que entregará Doña Elena los convoca cada curso Patrimonio Nacional. En esta edición han participado 327 colegios de toda España y se han presentado 1.878 dibujos.



Según explica Patrimonio Nacional, se busca "involucrar a los más jóvenes en la divulgación de los monumentos, palacios, monasterios y jardines que integran la institución, a través de su expresión plástica". En la concesión de los premios se valora "la creatividad de los participantes, su originalidad y destrezas técnicas y compositivas, además del trabajo y la ilusión de los escolares".