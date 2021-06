Renán Lodi: "Con Brasil tengo esa libertad de poder ir al ataque"

Renán Lodi, de Brasil, disputa el balón con Daniel Muñoz de Colombia, el 23 de junio de 2021, durante un partido por el Grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho

Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- El lateral izquierdo Renán Lodi, jugador de la selección brasileña en la Copa América, dijo este viernes que con la Canarinha tiene "esa libertad de poder ir al ataque", aunque reivindicó saber también defender, gracias a las enseñanzas del argentino Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

"En la parte defensiva aprendí mucho con (el técnico) Simeone en estos dos años que llevó allí -ahora voy iniciar el tercero-. Estoy muy feliz de aprender mucho con Simeone", expresó el defensor en la Granja Comary, en Río de Janeiro, donde está concentrada Brasil durante la disputa de la Copa América de 2021.

Lodi dijo en la secuencia que "en la selección todo el mundo sabe que la manera de jugar es totalmente diferente", hasta el punto de que a veces actúa "casi como un punta".

"Aquí tienes un Casemiro, un Douglas Luiz, para que pueda cubrirte. Entonces, aquí, dentro de la selección, tengo esa libertad de poder ir al ataque porque cuando uno va, mira atrás y hay un compañero allí para cubrirte", manifestó el futbolista.

"Pero no solo juego en la parte ofensiva. Tengo una misión que es también la parte defensiva y eso es algo que el profesor Tite (seleccionador brasileño) siempre me lo hace tener presente", añadió.

Y pocos minutos después sentenció: "No sólo soy ofensivo, sé defender también".

Brasil, que defiende el título que conquistó en 2019, también como anfitriones, se ha mostrado intratable en el inicio de esta edición con tres victorias en igual número de partidos ante Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1).

La racha del cuadro que dirige el técnico Tite es ya de diez victorias consecutivas, mejor marca personal del seleccionador al frente de la pentacampeona del mundo.

Hasta la fecha, la mejor secuencia de triunfos seguidos está en manos de la selección entrenada por Mario Zagallo, que encadenó catorce en 1997.

Esa marca podría igualarla Tite, si Brasil levanta el próximo 10 de julio la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Brasil, sin nada en juego, se medirá el domingo en el estadio Olímpico de la ciudad de Goiania a una selección ecuatoriana que necesita un resultado positivo para certificar su billete a cuartos de final, o esperar una derrota de Venezuela ante Perú.

El combinado del argentino Gustavo Alfaro está en cuarta posición del grupo B, con dos puntos, los mismos que Venezuela, colista.

Los cuatro primeros colocados pasan a cuartos y Brasil y Colombia ya tienen garantizada su clasificación.