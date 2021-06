Presidente de Honduras: España es nuestro embajador ante la Unión Europea

Naftali Bennett (d) y Juan Orlando Hernandez (i), este jueves en Jerusalén. EFE/EPA/Heidi levine / POOL

Jerusalén, 25 jun (EFE).- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, describió a España como el "embajador" de su país ante la Unión Europea (UE) y defendió una estrategia de "creación de oportunidades" para hacer frente a la cuestión de las migraciones en Centroamérica, durante una entrevista con Efe antes de su viaje a Madrid.

Tras la apertura de la Embajada ante Israel en Jerusalén, en un polémico traslado desde Tel Aviv, el presidente hondureño viajará hoy a Madrid donde tiene previsto reunirse con representantes de la empresa Hispasat, el operador español de telecomunicaciones por satélite que ofrece conectividad en escuelas rurales hondureñas.

ESPAÑA, FUENTE DE AYUDA

Su viaje a España representa la última parada de una gira que incluyó una visita a Alemania, antes de continuar rumbo a Israel.

Aunque su visita a Madrid durará tan solo unas horas sin reuniones con autoridades, Hernández resaltó la importancia de la ayuda española y europea en "el plan de reconstrucción de Honduras, que pasa por una reactivación económica que está en curso", tras las dos tormentas tropicales que le azotaron a fines del año pasado y con las dificultades causadas por la pandemia.

Esta declaración llega a poco más de una semana de que la Agencia de Cooperación Española Internacional para el Desarrollo (AECID) suscribiera un convenio con la UE por más de 9,2 millones de euros para apoyar al Programa Seguridad Alimentaria, Nutrición y Resiliencia en el Corredor Seco (Eurosan) en Honduras.

España y Honduras firmaron en mayo varios acuerdos para reforzar su relación bilateral, durante una visita a España del secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Lisandro Rosales Banegas, quien también viaja hoy con el mandatario.

LAS MIGRACIONES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Consultado por la cuestión de las migraciones en Centroamérica, uno de los temas abordados por el presidente español, Pedro Sánchez, durante su visita a Costa Rica a comienzos de mes, Hernández señaló que su Gobierno busca "atacar la raíz de los problemas" que causan los flujos migratorios, entre los cuales destacó el cambio climático.

"Queremos construir en Honduras el primer ejemplo de un país que se prepara para construir un sistema de protección ante los embates del cambio climático, que a su vez deben generar oportunidades de ingreso para la gente. Ese es nuestro planteamiento y creo que la base de lo que veníamos construyendo antes de la pandemia nos indica que tenemos modelos exitosos que hay que seguir potenciando", detalló.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, los efectos del cambio climático son una de las principales razones que suscitan el constante flujo migratorio desde el país centroamericano.

Pero además de las migraciones climáticas, la violencia, la inseguridad alimentaria y la falta de oportunidades también sitúan a Honduras como uno de los vértices del Triángulo Norte de Centroamérica (junto con Guatemala y El Salvador), principal fuente de migrantes indocumentados hacia EEUU, un flujo que en los últimos meses ha registrado cifras récord.

Entre 300 y 500 hondureños salen cada día rumbo a Estados Unidos, expuestos ahora no sólo a las mafias de tráfico de personas, sino también a la covid-19, según organismos de derechos humanos.

ISRAEL, POSIBLE SOCIO REGIONAL

Su visita a Israel, donde es considerado un amigo, incluyó una reunión con el nuevo primer ministro, Naftali Benet, junto a quien inauguró la cuarta legación diplomática en Jerusalén, tras el traslado desde Tel Aviv de las sedes de Estados Unidos y Guatemala en 2018 y la apertura de la embajada de Kosovo en marzo de este año, al establecer relaciones con Israel.

El traslado de su Embajada, dijo, "es un paso muy trascendente en la historia de Honduras", no solo por la identidad religiosa de su pueblo sino también por la importancia de su alianza con el Estado judío, del cual destacó su "capacidad de innovación", que espera pueda ser compartida con su país.

Por esos mismos motivos, agregó, América Latina debe "construir una alianza mucho más robusta y fuerte" con Israel, que dijo se puede beneficiar del "importante mercado" que representa la región.

"En este momento creo que la gran lección es tener el cuidado de no estar a expensas únicamente de dos o tres países como los principales aliados", explicó.

Algunas de las áreas de cooperación entre su país e Israel que destacó fueron la tecnología destinada a la agricultura, gestión del agua y la seguridad, sobre todo la ciberseguridad.

Además, reconoció que solicitó a Israel un préstamo de vacunas excedentes y consultó sobre la posibilidad de que sus autoridades aceleren el diálogo con las empresas farmacéuticas con las que negocia su país, algo que podría ser clave para impulsar la lenta campaña de vacunación en Honduras.

Consultado por posibles consecuencias diplomáticas del traslado de su Embajada, que rompe con el consenso internacional y que ya fue condenado por la Autoridad Nacional Palestina y por Jordania, Hernández se mostró confiado en que "la claridad y franqueza" con la que se ha manejado respecto al tema evite mayores problemas con lo que describió como "países árabes amigos".

El estatus de Jerusalén es una cuestión delicada, ya que la parte este de la ciudad fue ocupada por los israelíes en la Guerra de los Seis Días, de 1967, y en 1980 fue oficialmente anexionada como capital de Israel -de manera unilateral y contra el dictamen de la comunidad internacional-, lo que llevó a que los Estados retiraran de allí sus embajadas hasta lograr una solución negociada del conflicto.

Pablo Duer