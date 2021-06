Pfizer suspende la venta de un fármaco para dejar de fumar tras hallar un carcinógeno

La farmacéutica Pfizer suspendió las ventas mundiales de su fármaco para dejar de fumar Chantix-Champix, mientras investiga en su contenido una sustancia carcinógena. EFE/Clauido Peri/Archivo

Nueva York, 25 jun (EFE).- La farmacéutica Pfizer ha suspendido las ventas mundiales de su fármaco para dejar de fumar Chantix -Champix, fuera de EE.UU.- mientras investiga en su contenido una sustancia carcinógena, según informó este viernes The Wall Street Journal.

Pfizer ha retirado del mercado algunos lotes en los que ha hallado altos niveles del carcinógeno, conocido como nitrosaminas, y está haciendo pruebas para saber si hay más lotes contaminados a petición del regulador estadounidense, dijo al diario un portavoz de la compañía.

La farmacéutica, que no dio detalles sobre el número y la ubicación de esos lotes retirados, señala que los beneficios del fármaco son superiores a los posibles riesgos asociados a la exposición de nitrosaminas.

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés), que no ha incluido Chantix en su lista de productos retirados del mercado, está investigando la presencia de esa sustancia en diferentes medicamentos.

Según su página web, las nitrosaminas están presentes en el agua y en alimentos como las carnes curadas y asadas, los productos lácteos o las verduras, y se considera que no son dañinas si se ingieren en cantidades pequeñas.

No obstante, agrega que pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer si las personas tienen exposición a niveles elevados de esta sustancia durante largos periodos de tiempo.

El regulador estadounidense no recomienda que los pacientes que tomen fármacos con potencial contenido de nitrosaminas por prescripción médica interrumpan el tratamiento, sino que acudan al médico para valorar si sería necesario cambiarlo.