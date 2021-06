Perú.- La Fiscalía de Perú nombra un sustituto para Arce en el JNE y lamenta las "falsedades" emitidas en su renuncia

El Tribunal Supremo de Justicia rechaza las declaraciones de Arce, que acusó al ente electoral de "falta de transparencia"



La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, ha notificado este jueves al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú que el fiscal Víctor Raúl Rodríguez se incorporará al pleno del ente electoral en sustitución de Luis Arce, quien ha presentado su renuncia acusando al órgano de "falta de transparencia" en el proceso de la segunda vuelta de las presidenciales.



Ávalos ha recordado que cuando se nombra a un titular del JNE se designa también a dos suplentes, por lo que la Junta de Fiscales Supremos eligió a Víctor Rodríguez como suplente, siendo ahora el que pase al pleno.



"La sucesión es automática sin trámite adicional alguno, por lo que luego de recibir la resolución del JNE se ha notificado al fiscal supremo Rodríguez para que se incorpore inmediatamente como miembro del pleno bajo responsabilidad funcional", ha explicado la fiscal de la Nación, según recoge Agencia Andina.



Ávalos ha lamentado que el país "atraviesa por una de las más graves crisis" y ha mostrado su "enérgico rechazo" a la carta enviada por Arce al presidente del JNE, Jorge Salas, en las que se acusaba al ente de "parcialización política" y "ausencia de disposición para hallar la verdad electoral" en el contexto actual electoral centrado en las denuncias de "fraude" de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.



La fiscal ha aseverado que dicho documento contiene "falsedades", como, por ejemplo, la acusación contra ella misma al asegurar que su designación "ha tenido una injerencia política" o respecto a que su oficina "no estaría investigando" las presuntas "irregularidades" alegadas.



"Ante ello, la ciudadanía debe saber que la competencia en estos casos no corresponde a mi despacho sino a la Fiscalías Provinciales Penales quienes de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía actúan con plena autonomía y objetividad", ha apuntado al respecto.



Por todo ello, la fiscal de la Nación ha llamado a la población a confiar en las instituciones. "Vivir en democracia no significa que todos pensemos igual, sino que tengamos unidad en el propósito y cuál es nuestro objetivo principal", ha dicho, para añadir que el "propósito" es "tener un país donde se respete la Constitución" y en el que "primen los valores y principios de un estado constitucional de derecho".



RECHAZO DEL TRIBUNAL SUPREMO



Respecto a las acusaciones de Arce se ha manifestado también la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que ha señalado que el magistrado "formulado consideraciones jurídicas inaceptables y acusaciones sin fundamento contra diversas altas autoridades públicas, en especial, contra la señora presidenta del Poder Judicial (Elvia Barrios)".



"Corresponde rechazarlas y fijar lo que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia de la República", ha continuado la sala en un comunicado, en el que ha reiterado que Barrios fue elegida "sin injerencia de algún poder".



Asimismo, ha insistido en que "en estos momentos de suma gravedad por los que atraviesa nuestro país, el Poder Judicial reafirma su voluntad de afianzar el Estado constitucional y ratifica su deber de defender las instituciones democráticas y los valores republicanos".



Arce, investigado en el marco del escándalo de corrupción judicial conocido como 'Los cuellos blancos', renunció el miércoles de forma "irrevocable" como miembro del JNE aludiendo a "falta de transparencia".



Por su parte, el JNE anunció una evaluación legal del documento de dimisión difundido por el magistrado de forma que pudiese "tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral".



El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del ente ha rechazado también la declinación de Arce, ya que, como ha criticado, "su actuar no solo contraviene los deberes impuestos en la Constitución Política, sino también los deberes morales y éticos inherentes al cargo que fue designado".



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a al izquierdista Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.



Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declarar infundadas estas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.



La jornada electoral fue supervisada por varios organismos nacionales e internacionales, con misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, quienes han descartado irregularidades.