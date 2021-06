Paraguay llega a 645.000 vacunados y comenzará con los mayores de 50 años

Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 25 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay rebajará el lunes la edad de vacunación a los 50 años cumplidos para avanzar en el plan de inmunización contra la covid-19, que ha llegado a 645.111 personas que han recibido al menos una dosis desde febrero, mientras el país supera las 12.000 muertes.

La vacunación en Paraguay, con algo más de 7 millones de habitantes, prosigue en función de las vacunas disponibles, que están llegando de forma intermitente y en remesas en muchos 7 procedentes de las donaciones de otros Gobiernos.

La vacunación de las personas de 50 años se realizará entre el lunes y el miércoles, por terminación de cédula, ya que el jueves y el viernes se destinarán a la aplicación de segundas dosis, anunció este viernes el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, en una conferencia de prensa.

"Para nosotros es una gran noticia poder llegar a esta edad", expresó Castro, ya que con este grupo se pondrá fin a la etapa 1 extendida y se podrá pasar a la segunda fase de la campaña.

Desde que las autoridades sanitarias bajaron la edad de vacunación a los 55 años, el ritmo de inmunización se aceleró, gracias también a la apertura de los vacunatorios los fines de semana y a la organización de días específicos para grupos concretos, como en el caso de las embarazadas con el "Día E".

Las cifras del Ministerio de Salud, con cierre el jueves 24, registran 645.111 vacunados, de los que 538.061 pertenecen al grupo de 52 años en adelante, 96.248 son personal de salud y 10.800 embarazadas.

Castro señaló que el número de gestantes inscritas para recibir la vacuna, Moderna en su caso, ha aumentado a 18.000.

El director del PAI insistió en que todavía no se puede hablar de avance, ya que un número importante de personas todavía no ha recibido la segunda dosis.

Por ese motivo, durante la semana próxima se habilitarán dos días en exclusiva para completar el esquema de vacunación, como ya se ha hecho durante este jueves y viernes.

MÁS VACUNAS

Paraguay espera la llegada de 150.000 dosis de Moderna para el primer fin de semana de julio.

Las autoridades sanitarias destinaron esta vacuna a las embarazadas y, una vez reservadas la primera y la segunda dosis para ese grupo, se comenzó a aplicar Moderna a los mayores de 52 años.

Castro avanzó que este nuevo cargamento se destinará a asegurar la segunda dosis para esa franja en la cincuentena.

El Ministerio de Salud también espera la recepción del segundo componente de Sputnik V, con la promesa del Fondo Ruso de Inversión Directa de que el envío llegará antes de que pasen los tres meses de aplicación entre dosis.

El último lote de la vacuna rusa, parte del millón adquirido, aterrizó en Paraguay el pasado 8 de junio.

En cuanto a las vacunas cubanas, con una eficacia del 92,2 % en la Abdala y del 62 % en la Soberana 02, según las instituciones científicas de Cuba, Castro adelantó que siguen esperando resultados oficiales y continúan las "reuniones al respecto".

Aunque por el momento el Ministerio de Salud no intercambia vacunas de distintas plataformas, Castro reconoció que están al tanto de esa práctica en otros países y "atentos a la evidencia".

"La justificación no está solamente en cuanto a la seguridad de la vacunas sino también por la respuesta inmune, que refuerza y amplía anticuerpos", agregó.

Paraguay acumula 12.086 muertos, con 413.457 contagios y 354.697 recuperados desde marzo de 2020.