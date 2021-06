"No voy a luchar por la general, sino por etapas" en el Tour, anuncia Quintana a la AFP

A sus 31 años y con tres podios en siete participaciones, el ciclista colombiano Nairo Quintana afronta la próxima edición del Tour de Francia, que comienza el sábado en Brest, con objetivos diferentes a lo habitual: "No voy a luchar por la general, sino buscando victorias de etapa".

"Hemos visto que hay dos cronos bastante largas (etapas 5 y 20, para un total de 58 km), que no me favorecen este año, así que junto con el equipo hemos decidido que no voy a luchar por la general, sino pelear por victorias de etapa", declaró el ciclista del equipo francés Arkea-Samsik en una entrevista a la AFP.

"El recorrido no se adapta a mis características y eso es lo que me ha hecho pensar que será más difícil estar en el podio", insistió Quintana, dos veces segundo en París (2013 y 2015) y una vez tercero (2016). "También el equipo ha querido diversificar y meter corredores para ayudar a (Nacer) Bouhanni en las llegadas al esprint".

Quintana asegura que llega "bien" al Tour, pesa a una preparación difícil por la alergia: "Se cree que por la pandemia y la paralización de toda la actividad durante meses, la concentración de polen es mucho mayor a la habitual y las personas que somos alérgicas lo hemos sufrido mucho".

- Segundo año en el Arkea-Samsik -

En su primera temporada con Arkea-Samsik, Quintana comenzó bien con victorias en la general del Tour de la Provence y del Tour des Alpes-Maritimes et du Var, "pero después llegó la pandemia, se paró todo; el coche que me atropelló (mientras se entrenaba en Colombia en julio) y las caídas en el Tour" que le impidieron luchar por el podio y le relegaron a la 17ª posición final en 2020, su peor plaza en sus siete participaciones en la Grande Boucle.

Ya treinteañero, Quintana es de esos veteranos del pelotón que ven con cierto asombro la llegada de la nueva generación (Pogacar, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert) que lucha por todo. "Son jóvenes que han venido muy preparados desde pequeños, manejando todos esos vatios y cuando llegan a profesionales son casi más profesionales que los antiguos profesionales".

Quintana, no obstante, advierte: "Lo que no sabemos es cuánto van a durar a ese nivel, cuánto aguantará su cuerpo y, sobre todo, la cabeza, sabiendo que casi todo el que llega está obligado a ganar por los mismos equipos, por los medios de comunicación, por la gente que los rodea".

En este contexto, el ciclismo colombiano está viviendo un gran momento y son muchos los ciclistas que han sido protagonistas en el pelotón en los últimos años (Urán, 'Supermán' López, Chaves o Bernal, además de Quintana) y también son varios los ciclistas jóvenes que están comenzando a destacar en el pelotón (Dani Martínez, Ener Rubio o Iván Sosa, entre otros).

"Se ha hecho un gran trabajo en Colombia y los resultados han ido saliendo. Poco a poco se ha podido crear escuelas para formar a los jóvenes y que los éxitos no dejen de pasar, como ocurrió en otras etapas, y que haya una continuidad", destaca Quintana.

- "Colombia respira ciclismo" -

El boyacense recuerda además que "Colombia es un país que respira ciclismo, con corredores de todas las fisonomías y se aprovecha para sacarle el máximo rendimiento a todos sus atletas".

Y los corredores del país sudamericano siempre podrán contar con el apoyo de la afición: "La colonia colombiana siempre ha estado presente (...) Somos representantes de Colombia y encontrar deportistas al más alto nivel es motivo de orgullo".

"En cualquier parte los colombianos se sienten orgullosos de sus deportistas y agradecidos", añade Quintana, que pese a pasar buena parte del año en Europa no olvida su país, lo que le ha llevado en las últimas semanas a manifestarse en redes sociales en contra de la reforma tributaria que sacó a miles de colombianos a las calles, aunque también llamó a protestar de manera pacífica.

"Siempre he tenido opiniones muy claras y siempre las he manifestado para poder hacer lo mejor para mi país y para mis paisanos y poder ayudar", concluye.

