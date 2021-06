"No hay alegría pequeña", la campaña de Andalucía que protagoniza Banderas

El actor Antonio Banderas participa en la gala de presentación de la nueva campaña de Turismo Andaluz celebrada este jueves en el Castillo de Gibralfaro en Málaga. EFE/Álvaro Cabrera

Málaga, 24 jun (EFE).- Andalucía invita en su nueva campaña para la promoción turística, que protagoniza el actor malagueño Antonio Banderas, a dejar atrás la tristeza que ha supuesto la pandemia y a vivir experiencias con el lema "No hay alegría pequeña".

La imagen, presentada este jueves en un acto celebrado en el Castillo de Gibralfaro de Málaga, está "hecha desde el corazón" y supondrá un "antes y un después" para la difusión de la oferta turística de la comunidad, según ha afirmado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín.

"El mundo entero necesita de la alegría de Andalucía, una fábrica de emociones que crea recuerdos para toda la vida, que invitan a repetir la experiencia", ha manifestado.

Banderas -que no ha asistido al acto porque está rodando una película- ha intervenido a través de un vídeo en el que charla con Marín sobre el destino, en el que confiesa que alegría es una de sus palabras favoritas del castellano y, además, "seña de identidad" de la comunidad.

El actor malagueño, que ha expresado su "orgullo y responsabilidad" por representar a Andalucía como imagen de esta campaña, ha señalado que la alegría "a pesar de todo, nunca se perdió" en esta tierra, al tiempo que ha animado a "empujar todos juntos" en este momento "complejo".

La nueva carta de presentación turística de Andalucía, creada por la agencia DEC y que difundirá la región hasta finales de 2023, es fruto de un concurso al que concurrieron doce empresas por importe de 3,5 millones de euros y sustituye la creatividad con el lema "Intensamente", vigente desde 2016.

Marín ha lanzado un mensaje optimista sobre la recuperación turística y ha dicho que, aunque "no todas las noticias son favorables", como las que llegan del Reino Unido -Baleares es el único destino español incluido en la lista verde-, Andalucía es líder en reservas en alojamientos turísticos en España.

Ha detallado que la comunidad andaluza acaparó el 28,6 por ciento de las reservas nacionales en la última semana, frente al 18 por ciento de Canarias y el 16 por ciento de Baleares.

Bajo el lema "No hay alegría pequeña", el desarrollo narrativo de la campaña se realiza a través de un musical que recorre toda Andalucía para conquistar al público y traslada un mensaje positivo y vital.

Además de Banderas como embajador, la estrategia se apoya en una versión del clásico "Summertime" con un toque flamenco, interpretada por la artista Paula Domínguez, y la danza.

La campaña arranca en los próximos días con los materiales dedicados a la temporada de verano y contará con traducciones a los idiomas de los principales mercados, así como una adaptación para la propia comunidad, y piezas dedicadas al turismo de interior, cultura, reuniones, congresos o golf, entre otros segmentos.

A partir de este fin de semana la imagen de Andalucía se difundirá con esta creatividad en televisión, publicaciones impresas, radio, soportes exteriores, plataformas digitales y redes sociales, con acciones especiales dirigidas a los más jóvenes.

El acto, ante unos 200 invitados, ha finalizado con la actuación de Paula Domínguez, que ha interpretado junto a unos bailarines el tema de la campaña.