Níger.- Asesinados diez civiles en nuevos ataques ejecutados en el oeste de Níger

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Al menos diez civiles fueron asesinados el jueves en ataques ejecutados por personas armadas no identificadas contra dos aldeas situadas en la región de Tillabéri, situada en el suroeste de Níger, según han confirmado las autoridades.



Los asaltantes irrumpieron a bordo de motocicletas en las aldeas de Danga-Zouani y Korombara, matando a ocho personas, tras lo que asesinaron a otras dos en campos de cultivo situadas en la zona, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.



Por el momento no hay reclamación de la autoría del ataque, si bien Tillabéri ha sido escenario de ofensivas por parte del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en Malí, y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).



La región del Sahel, y en particular la zona fronteriza entre Malí, Burkina Faso y el oeste de Níger, ha experimentado un grave deterioro de la seguridad como resultado de las acciones de los grupos terroristas que operan en ella.



Por otra parte, Níger hace frente a la amenaza yihadista en la región de Diffa, bañada por el lago Chad y escenario de ataques por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), el último de los cuales tuvo lugar esta semana.