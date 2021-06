Nicaragua establece las autoridades municipales para las elecciones generales

Vista de las instalaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 25 jun (EFE).- El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua estableció este viernes las autoridades que estarán a cargo de los comicios de noviembre próximo en cada uno de los 153 municipios del país, un proceso marcado por la eliminación de dos partidos opositores y el arresto de cinco aspirantes a la Presidencia, y el interés del gobernante Daniel Ortega en un nueva reelección.

Un total de 918 personas fueron juramentadas como miembros de los Consejos Electorales Municipales (CEM), ubicados en 15 departamentos (provincias) y en las dos regiones autónomas del Caribe, informó el CSE.

Según el Poder Electoral, en cada uno de los municipios fueron juramentados 153 presidentes electorales municipales, 153 primeros miembros y 153 segundos miembros, que suman 459, y que ascienden a 918 incluyendo los suplentes.

Las 153 plazas de presidentes de CEM y 153 de primeros miembros fueron repartidas entre el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes ocuparán 306 de los 459 cargos propietarios.

Las 153 plazas restantes, que corresponden a segundos miembros, fueron distribuidas en las restantes seis alianzas y partidos políticos que participan en la carrera electoral.

La repartición de autoridades electorales municipales fue realizada "según lo establecido en la Ley Electoral que mandata que los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar en las últimas Elecciones Generales (2016), sea a quienes se les distribuye estos puestos de manera alterna y equitativa".

RECHAZAN ELECCIONES

Este mismo viernes la Articulación de Movimiento Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil (AMS-OSC), que no está representada en ninguno de los partidos en contienda, emitió un comunicado de "rechazo a las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre, convocadas por el régimen orteguista".

Según la AMS-OSC, que dijo desconfiar de los partidos que compiten como oposición, el proceso electoral "no reúnen las mínimas condiciones contempladas en los estándares internacionales para ser consideradas como libres, justas y creíbles".

En las últimas semanas el CSE y el Poder Judicial, dominados por magistrados afines a Ortega, tomaron decisiones que allanan el camino a la reelección del mandatario, según los opositores.

Entre ellas está la eliminación del Partido de Restauración Democrática (PRD), que aglutinaba a uno de los grupos opositores, así como del Partido Conservador (PC) luego de que este dudó de la transparencia de las elecciones.

También el arresto de cinco aspirantes a la Presidencia por la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y Miguel Mora.

Adicionalmente fueron detenidos dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositoras, una ex primera dama, un cronista deportivo, dos extrabajadores de una ONG, y un conductor de Cristiana Chamorro.

Los arrestados son investigados por delitos considerados "traición a la patria" o por supuesto lavado de dinero.

Ortega, quien se jugará 42 años de dominio absoluto sobre la política de Nicaragua en noviembre, busca una tercera reelección consecutiva para un quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.