Mitsotakis cree que no son necesarias más restricciones, que hay que vacunar

EFE/EPA/ARIS OIKONOMOU / POOL

Bruselas, 25 jun (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se mostró este viernes contrario a aplicar restricciones de viaje adicionales por el aumento de los casos de la variante delta del coronavirus en Europa y sostuvo que la mejor opción para evitar la propagación es acelerar la vacunación.

"Durante mi intervención he sostenido que no debemos ir a la lógica de nuevas restricciones, sino acelerar las vacunas", dijo Mitsotakis en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo que concluyó este viernes en Bruselas.

Con ello respondió a las propuestas de algunos países como Alemania o Francia, que se habían mostrado partidarios de endurecer las medidas de entrada a los viajeros de terceros países donde se se ha acelerado la propagación de esta variante.

"Los que han sido vacunados están protegidos; los no vacunados están en riesgo", añadió el líder conservador quien urgió a la población que todavía no ha querido vacunarse a que lo haga cuanto antes.

Grecia ha abierto sus puertas a los turistas de toda la Unión Europea, el espacio de Schengen y los procedentes de otros 27 países del mundo, entre los que se encuentra Israel, Reino Unido y Rusia, donde esta mutación se ha propagado con rapidez.

Mitsotakis celebró que, en términos generales, la vacunación haya progresado mucho en toda la Unión Europea."Hemos recuperado el terreno perdido y hemos podido obtener dosis suficientes para que todos los ciudadanos adultos puedan vacunarse con todos los fármacos", dijo. EFE

ih/fp