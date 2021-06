Makoke, la invitada perfecta con un look lady que confirma que el rosa es el color de la temporada

MADRID, 25 (CHANCE)



Makoke ha vivido este viernes un emocionante día familiar asistiendo en Málaga a la boda de su sobrina Marga. Una ocasión especial que llevaba mucho tiempo esperando y en la que, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todas las miradas con su espectacular belleza y el impresionante tipazo del que puede presumir a los 51 años, convertida en una abuela cañón.



Demostrando su elegancia en las grandes ocasiones, la ex de Kiko Matamoros ha optado por un 'total look pink', confirmando lo que ya nos habían adelantado otras celebrities como la Reina Letizia o Rocío Carrasco: el rosa es el color de la temporada. Y, además, a Makoke - a la que acostumbramos a ver con minivestidos negros que explotan su sensualidad - le favorece muchísimo, dándole ese toque juvenil que tanto nos gusta.



Makoke ha optado por un elegante y ajustado vestido midi de seda en rosa pastel, con escote corazón, tirantes coronados por dos discretos lazos y caída evasé con ligero vuelo. Un modelo elegantísimo, que la colaboradora televisiva ha completado con unas llamativas sandalias de tacón en rosa palo de Jimmy Choo y un bolso de mano en color dorado. Una coleta alta ligeramente ondulada con raya al lado que le da un toque juvenil, y un maquillaje de lo más natural que destaca la espectacular belleza de esta abuela cañón que hoy se ha convertido en la invitada perfecta.