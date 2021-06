Lyles avanza como segundo en los 200 metros del preolímpico de EEUU

El campeón mundial Noah Lyles pasó el viernes a las semifinales de los 200 metros en el preolímpico de atletismo de Estados Unidos de Eugene (Oregón), donde se vio superado por el joven prodigio Erriyon Knighton.

El domingo, Lyles se quedó sin un primer boleto para los Juegos de Tokio-2020 en los 100 metros al quedar séptimo en la final.

En los 200 metros, su gran especialidad, se mostró el viernes mucho más cómodo sobre la pista del Hayward Field.

Aún así, el medallista de oro en el Campeonato del Mundo de 2019 tuvo que conformarse con el segundo puesto, con 20,19 segundos, por detrás de Knighton, que cruzó la meta en 20,04 segundos a sus 17 años.

Fred Kerley, que fue tercero en la final de los 100 metros el domingo, hizo un gran final en los 200m para clasificarse tercero con 20,41 segundos.

Ante los medios, Lyles dijo que se había propuesto clasificar con el mínimo esfuerzo posible después de los esfuerzos que desplegó en los 100 metros.

"Estando entre los dos primeros... no hay ninguna razón para poner más gas", dijo Lyles, admitiendo que se sentía mejor en los 200 metros que en los 100.

"Siempre me siento natural cuando vuelvo a esta prueba", reconoció. "No tengo que estresarme demasiado, no tengo que pensar demasiado. No tengo que preocuparme por hacer una buena salida o no. Es una sensación cómoda".

Lyles quedó impresionado por el joven Knighton tras compartir pista con él por primera vez.

"Me encanta verlo... me recuerda a cuando corría aquí en 2016", dijo Lyles. "Es realmente emocionante".

Knighton, por su lado, dijo que se había beneficiado de competir junto a Lyles. "Solo quería clasificarme", afirmó el adolescente. "Pero tenía al campeón del mundo detrás de mí, así que no podía sacar el pie del acelerador demasiado".

En otra de las primeras eliminatorias del viernes, el campeón mundial de 110 metros vallas, Grant Holloway, exhibió su excelente estado de forma al llegar en primer lugar en 13,11 segundos, muy lejos de sus rivales más cercanos.

