Lucas Paquetá avisa a Ecuador: "Queremos ganar"

Fotografía tomada el pasado 13 de junio en la que se registró a Lucas Paquetá (d), atacante de la selección brasileña de fútbol, al disputar un balón con Bernaldo Manzano, de Venezuela, durante el partido inaugural de la Copa América, en Brasilia (Brasil). EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- Lucas Paquetá, mediapunta de la selección brasileña, aseguró este viernes que el domingo buscarán la victoria frente a una necesitada Ecuador, pese a que la Canarinha ya está clasificada para cuartos de final como primera del grupo B de la Copa América.

"Sabemos que será un partido muy difícil. Ellos necesitan vencer y nosotros queremos ganar. Tenemos que poner nuestro objetivo por encima del de ellos", dijo Paquetá en una rueda prensa en Río de Janeiro, donde están concentrados durante la disputa del torneo.

El creativo del Olympique Lyon francés manifestó que quieren terminar "bien" esta primera fase de la competición y que no se relajarán ni un ápice, pese a que no se juegan nada ante el combinado ecuatoriano.

"Estamos entrenando bastante, poniendo en práctica todo lo que el profesor (Tite) nos pide para que consigamos dar lo mejor de nosotros mismos y ganar un partido más en esta Copa América", apuntó.

Brasil, que defiende el título que conquistó en 2019, también como anfitriones, se ha mostrado intratable en el inicio de esta edición con tres victorias en igual número de partidos ante Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1).

La racha del cuadro que dirige el técnico Tite es ya de diez victorias consecutivas, mejor marca personal del seleccionador al frente de la pentacampeona del mundo.

Hasta la fecha, la mejor secuencia de triunfos seguidos está en manos de la selección entrenada por Mario Zagallo, que encadenó catorce en 1997.

Esa marca podría igualarla Tite, si Brasil levanta el próximo 10 de julio la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Aunque Paquetá no quiso adelantar acontecimientos.

"Tenemos que ir pensando partido a partido, disputar cada combate como si fuera el último y estoy seguro de que si vamos con ese pensamiento, conseguiremos llegar a la final", expresó el futbolista de 23 años.

Brasil, sin nada en juego, se medirá el domingo en el estadio Olímpico de la ciudad de Goiania a una selección ecuatoriana que necesita un resultado positivo para certificar su billete a cuartos de final, o esperar una derrota de Venezuela ante Perú.

El combinado de Gustavo Alfaro está en cuarta posición del grupo B, con dos puntos, los mismos que Venezuela, colista.

Los cuatro primeros colocados pasan a cuartos y Brasil y Colombia ya tienen garantizada su clasificación.