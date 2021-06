López Obrador se reúne con los gobernadores de su partido para cerrar filas

Fotografía cedida hoy por la presidencia de México, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (c), durante una reunión con los gobernadores electos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Presidencia de México SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 24 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este jueves en el Palacio Nacional con los 11 gobernadores electos de su partido, el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que vencieron en las elecciones intermedias del 6 de junio, para festejar el triunfo, cerrar filas y acordar los nuevos pasos a seguir.

"Comimos y platicamos de asuntos de interés con las y los gobernadores electos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas", escribió el presidente en un mensaje en Twitter.

A la reunión, que tuvo una duración de cinco horas, también asistió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante quien cada uno de los gobernadores expuso proyectos de infraestructura prioritarios en sus estados.

Previamente lo hicieron con López Obrador, quien los conminó a aplicar el principio rector de su gobierno que es el combate a la corrupción.

ABORDAN "IDEAS GENERALES"

El primero en llegar a la cita fue el futuro mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, y el último fue el de Baja California Sur, Víctor Castro.

A la salida de la reunión, Durazo, quien junto con la mandataria electa de Guerrero, Evelyn Salgado, fueron los únicos que se acercaron a medios, contó que hubo reuniones con cada uno de los gobernadores electos, quienes en las próximas semanas visitarán de manera individual al presidente.

"Fueron ideas generales, en lo particular se presentarán algunos planteamientos con el secretario de Hacienda", relató Durazo, quien dijo que hubo un espacio para festejar el triunfo en las elecciones.

Señaló que todos se comprometieron a trabajar bajo los principios de la "Cuarta Transformación", lema de López Obrador.

También revisaron el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que integra a todos los mandatarios estatales y en 2020 fue partida por una alianza de 10 gobernadores de oposición.

En la reunión también pasaron lista los gobernadores electos de Baja California, Marina del Pilar; Campeche, Layda Sansores; Colima, Indira Vizcaíno; Sinaloa, Rubén Rocha; Zacatecas, David Monreal; Tlaxcala, Lorena Cuellar; Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.

Precisamente este jueves, el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que denunciará ante la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Estados Unidos, la presunta participación de bandas del narcotráfico en la elección del pasado 6 de junio.

"Se debe anular la elección (...) por las anomalías, las incidencias y la clara injerencia del crimen en la inducción del voto a favor de Morena", sostuvo.

Ante ello, el gobernador electo dijo que las declaraciones carecen de sustento y adelantó que una vez tome posesión como gobernador iniciará una revisión de la actual administración.

Mientras que el presidente López Obrador dijo este jueves por la mañana no tener información sobre lo que refiere Aureoles y señaló que "lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas".

ESPACIO PARA OPOSITORES

El miércoles, López Obrador contó que además de los 11 gobernadores de su partido también se entrevistaría con los gobernadores electos de oposición.

Son los de Nuevo León, Querétaro, San Luis y Chihuahua, Samuel García, Mauricio Kuri, Ricardo Gallardo y María Eugenia Campos, respectivamente,

"Estoy en condiciones de platicar con ellos, vamos a reunirnos", dijo el presidente.

Según los calendarios electorales, los 15 futuros mandatarios estatales asumirán su cargo en distintas fechas entre el 8 de septiembre del 2021 y el 1 de enero de 2022.

PODER EXTENDIDO

En los comicios del 6 de junio, Morena extendió su poder territorial con la victoria en 11 de los 15 estados en disputa, con los que controlará 17 de las 32 entidades que integran el país, mientras que su aliado Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estará al frente de San Luis Potosí.

En tanto, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) retuvo su bastión del central estado de Querétaro y el norteño Chihuahua junto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que partido Movimiento Ciudadano (MC) triunfó en el estado de Nuevo León.

El proceso electoral en México estuvo marcado por la violencia y según un reporte de la consultora Etellekt dejó 102 políticos asesinados, entre estos 36 aspirantes y candidatos a distintos cargos.

México tuvo la elección más grande de su historia el 6 de junio, cuando más de 93,5 millones estaban llamados a votar por más de 20.000 cargos de elección popular, como los 500 diputados federales, 15 de las 32 gubernaturas estatales, 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos.