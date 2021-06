21-06-2021 Lolita Flores, feliz día de playa con su hija y su nieto Noah. La artista, en Barcelona por motivos profesionales, disfrutó de un entrañable día de playa con su hija Elena Furiase y con su único nieto, que en octubre cumplirá 3 años MADRID, 25 (CHANCE) Gran amiga de Mila Ximénez desde hace décadas, Lolita Flores conocía la noticia del fallecimiento de la colaboradora en Barcelona, donde se encuentra representando su obra de teatro "Llévame hasta el cielo". Destrozada, la artista se despedía de la periodista con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. "Te has ido, luchando como siempre en tu vida con esa apariencia de comerte el mundo y siendo una mujer sensible y auténtica, fuimos somos y seremos amigas, nuestra amistad tuvo altibajos pero siempre nos quisimos y nuestras confidencias se quedaron entre nosotras, Mi familia te sigue queriendo y yo mucho y lo sabias, descansa Mila vete tranquila todo lo hiciste por amor, perdóname si en algo te ofendí, Mila te vamos a echar de menos , las últimas conversaciones que tuvimos se quedan en mi corazón hoy con mucha pena mucha tristeza, tu sonrisa única, será unos de los muy buenos recuerdos que tengo de ti, besos a tu familia de mi parte", publicaba, dejando patente su cariño por la desaparecida colaboradora. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



