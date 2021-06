Lizette Salas, primera líder del Campeonato de la LPGA, revela problemas de ansiedad

La estadounidense Lizette Salas dio a conocer el jueves su batalla contra la ansiedad al término de la primera ronda del Campeonato de la LPGA, que lidera con 67 golpes.

En segundo lugar de este torneo del Grand Slam del golf femenino, que se celebra en Johns Creek (Georgia), se ubica la inglesa Charley Hull, a un golpe de distancia

La tercera plaza, a dos golpes de la líder, la comparten las estadounidenses Jessica Korda, Yealimi Noh y Austin Ernst, la surcoreana Lee Jeong-eun, la canadiense Alena Sharp, la china Lin Xiyu y la sueca Dani Holmqvist.

Lizette Salas, que ganó su único título del circuito LPGA hace siete años en Kingsmill (Williamsburg, Virginia), dijo que volver a ese campo en mayo para el Pure Silk Championship fue de gran ayuda para su salud mental y emocional.

"Solo por estar en ese campo en Kingsmill tuve muchos buenos recuerdos. Eso realmente encendió una chispa en mí", afirmó la golfista, de padres mexicanos.

"Ese fue el punto de inflexión, el hecho de entrar en ese evento y la gran cantidad de positividad que había en él. El cambio es la confianza en una misma y ya no tengo miedo de estar aquí", afirmó Salas, número 45 del ranking de la LPGA.

"¿Cuándo tuve miedo? Probablemente todo el año 2020. Ese fue un año realmente duro para mí", recordó. "Probablemente fue uno de los puntos más bajos de mi carrera mentalmente, pero tengo mucha suerte de tener una columna fuerte y un equipo que me apoya".

Salas obtuvo su mejor resultado en sus 44 participaciones en torneos del Grand Slam con un segundo puesto en el Abierto Británico de 2019, antes de que la pandemia de covid-19 forzara la suspensión del circuito en febrero de 2020.

"Para no entrar en muchos detalles, fue una combinación de cosas", describió Salas, de 31 años.

"Realmente no me gustaba yo misma en 2020 y creo que con la covid y no poder trabajar y tener el golf como mi salida, eso realmente golpeó duro", explicó.

"Pero entiendo que todo el mundo estaba pasando por algo, y me resultaba difícil incluso hablar de ello porque sentía que otras personas estaban pasando por lo mismo. ¿Por qué tengo que compadecerme de mí misma?", señaló.

"Con el tiempo, se fue acumulando y empeorando, y cuando finalmente llegué aquí, estaba tan mal que el golf no podía ayudar", reconoció.

"Tuve que cuidar mi salud mental y eso es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Para mí, que vengo de un entorno hispano, es muy difícil hablar de eso", señaló. "Pero hemos pasado página, y soy feliz donde estoy ahora, y estoy deseando que lleguen los próximos días".

El regreso al circuito resultó difícil, al sumar también las decepciones de los primeros malos resultados, pero la estadounidense afirmó sentirse mucho mejor en la actualidad.

"Me siento muy bien. Me siento más como yo misma. Ya no me intimida nada. Disfruto del proceso. Me comunico mejor y sonrío mucho más", resumió.

- Resultados de la primera ronda del Campeonato de la LPGA (par-72):

67 - Lizette Salas (USA)

68 - Charley Hull (ENG)

69 - Lee Jeong-eun (KOR), Alena Sharp (CAN), Lin Xiyu (CHN), Yealimi Noh (USA), Dani Holmqvist (SWE), Jessica Korda (USA), Austin Ernst (USA)

70 - Patty Tavatanakit (THA), Ariya Jutanugarn (THA), Madelene Sagstrom (SWE), Chun In-gee (KOR), Maria Fassi (ITA), Gerina Piller (USA), Dottie Ardina (PHI), Giulia Molinaro (ITA), Cydney Clanton (USA), Mina Harigae (USA), Nelly Korda (USA), Chella Choi (KOR), Nana Madsen (DEN)

