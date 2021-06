LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Viernes 25 de junio de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————-

EEUU autoriza fármaco con anticuerpo para tratar COVID-19

Escuelas en Filadelfia adoptan resolución de “escuelas santuario”

Juez en caso Floyd rechaza pedido de nuevo juicio a policía

Gobierno de EEUU demanda a Georgia por ley electoral que afectaba a votantes negros

Ataque con cuchillo en Alemania causa varios muertos

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-GEN MIAMI-EDIFICIO DERRUIDO

SURFSIDE, Florida - Un día después de que un edificio frente al mar en Florida se derrumbara y se convirtiera en una pila de escombros, unas 160 personas seguían sin ser localizadas y los rescatistas temen que el número de muertos, al menos cuatro por ahora, sea mucho mayor. El edificio atraía a gente de todo el mundo, como una pareja de Argentina y su hija pequeña, la hermana de la primera dama de Paraguay y otros ciudadanos sudamericanos. Por Terry Spencer y Adriana Gómez Licón. 960 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM EEUU-HARRIS-FRONTERA

WASHINGTON - Kamala Harris enfrenta quizás el mayor reto de su vicepresidencia al iniciar una visita a la frontera de Estados Unidos con México como parte de su papel de líder en la respuesta del gobierno de Joe Biden a un marcado incremento de la inmigración. Recorre un centro de procesamientos de inmigrantes y conversa con activistas de organizaciones religiosas, así como proveedores de albergues y servicios legales. Por Alexandra Jaffe. 960 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: se actualizará.

REP-GEN CORONAVIRUS-RUSIA

MOSCÚ - Las autoridades rusas intentaron de todo para convencer a la gente a vacunarse contra el COVID-19, incluso regalando comestibles y realizando sorteos de autos y departamentos nuevos, pero el ambicioso plan de vacunar a 30 millones de personas a mediados de junio se quedó corto en un tercio. Así que ahora, muchos gobiernos regionales del enorme país están obligando a algunos trabajadores a inmunizarse y exigen estar vacunado para entrar a ciertos negocios, como restaurantes. Por Daria Litvinova. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-VARIANTE DELTA: ¿Qué significa la variante delta del COVID-19?

-CORONAVIRUS-ISRAEL: Israel vuelve a requerir mascarillas en espacios bajo techo.

-CORONAVIRUS-EEUU DROGA CON ANTICUERPOS: EEUU autoriza droga con anticuerpo para tratar COVID-19

OLI-GEN JUEGOS SIN ESPECTADORES

TOKIO - Los “juegos sin espectadores” siguen siendo una opción para los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya inauguración oficial está prevista para dentro de cuatro semanas, informa la presidenta del comité organizador. Muchos expertos en salud han dicho que la mejor opción sería realizar unos Juegos Olímpicos sin espectadores debido a la pandemia de COVID-19. Aumenta a dos el número de contagios en delegación de Uganda, la cual ha sido puesta en cuarentena. Por Stephen Wade. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN CUBA-EMPRENDEDORES VERDES

MATANZAS, Cuba - Aunque Cuba tuvo desde los años 90 una política de Estado muy avanzada en materia de gestión ambiental, hasta la década pasada sólo el gobierno decidía qué se reciclaba, cómo, cuándo y quién. Pero ahora el nuevo sector privado se está sumado como actor medioambiental. Por Andrea Rodríguez. 932 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana se aseguró falsamente que Joaquín “El Chapo” Guzmán había sido asesinado en EEUU; que Barack Obama había sido fotografiado en un laboratorio de China en 2015 junto con Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, y que éste último había sido despedido por alterar datos. También se dijo incorrectamente que EEUU regalaba vacunas contra el COVID-19 porque en su territorio nadie las quería y que una fotografía mostraba dos vehículos de lujo del presidente de México. Ninguna de estas afirmaciones es real. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 2.827 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-NICARAGUA

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se manifiesta contra la represión y los encarcelamientos en Nicaragua y Colombia y plantea que se debe dar libertad al pueblo para que decida en elecciones. 424 palabras. ENVIADO.

AMC-ECO EL SALVADOR-BITCOIN

SAN SALVADOR - El presidente de El Salvador dice que el uso del bitcoin será opcional y que nadie tiene que recibir la criptomoneda si no quiere. Para el pago de los salarios de los trabajadores, las pensiones y las cuentas bancarias se usará el dólar. 525 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-RUINAS ARQUEOLOGICAS DAÑADAS

CIUDAD DE MÉXICO - No ha sido una buena semana para la arquitectura de la época colonial en México. El gobierno dice que un camión que transportaba una carga de gran tamaño destruyó parte de un arco de un acueducto del siglo XVII al sur de la Ciudad de México. 607 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN GEORGE FLOYD-JUICIO

MINNEAPOLIS — Un juez rechaza el pedido de un nuevo juicio presentado por el expolicía Derek Chauvin, declarado culpable del asesinato de George Floyd. El juez alega que el abogado defensor no demostró que la corte haya abusado de su autoridad y negó a Chauvin su derecho a un juicio justo. La resolución se dio a conocer horas antes de que se dicte el castigo contra Chauvin. 325 palabras. AP Foto. ENVIADO. Se actualizará

AMN-INM FILADELFIA-ESCUELAS SANTUARIO

FILADELFIA — La junta escolar de Filadelfia aprueba una resolución de “escuelas santuario”, prometiendo más capacitación para el personal sobre cómo responder a funcionarios de inmigración y asegurándoles a los inmigrantes y sus familias que estarán a salvo de las autoridades de inmigración mientras están en la escuela o en actividades escolares. Por Claudia Lauer. 360 palabras. ENVIADO.

AMN-POL EEUU-DERECHOS ELECTORALES

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de EEUU demanda a Georgia por la nueva ley electoral del estado, diciendo que los legisladores republicanos se apresuraron a aprobar una reforma con la intención de negarles a los votantes negros igualdad de acceso a las urnas. Por Michael Balsamo y Christina A. Cassidy. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ABORTO-ENCUESTA

NUEVA YORK - Una amplia mayoría de estadounidenses cree que los abortos deben ser legales en general durante los primeros tres meses del embarazo, pero que deben ser ilegales en el segundo y tercer trimestre, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Por David Crary y Hannah Fingerhut. 530 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN ALEMANIA-ATAQUE

BERLÍN — Varias personas mueren y otras resultan heridas tras un ataque a cuchilladas en la ciudad alemana de Wuerzburg. Las autoridades dicen que el atacante fue arrestado luego de que un policía le disparó con su arma. No estaba claro de momento cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas. 135 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-MCAFEE

SANT ESTEVE SESROVIRES, España - El empresario británico-estadounidense John McAfee, que murió en una prisión española esta semana mientras esperaba ser extraditado a Estados Unidos, no tenía pensamientos suicidas, asegura su viuda. Dice que habló con él por última vez horas antes de ser hallado muerto. Por Renata Brito y Aritz Parra. 440 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-RESEÑAS FALSAS

LONDRES - Los reguladores británicos investigan a Google y Amazon para determinar si hacen lo suficiente para frenar las reseñas falsas de productos y servicios en sus plataformas, y por lo tanto, proteger a los compradores. Por Kelvin Chan. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-CIE ISRAEL-NEANDERTAL

WASHINGTON - Los huesos hallados en una cantera israelí provienen de una rama del árbol evolucionario de la humanidad y tienen de 120.000 a 140.000 años de antigüedad, reportan antropólogos. Por Christina Larson. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN GIBRALTAR-ABORTO

MADRID - Los votantes de Gibraltar respaldan los cambios legislativos que aliviarán el veto al aborto vigente en el territorio británico. En la actualidad, el aborto es ilegal en Gibraltar a menos que sea necesario para salvar la vida de la madre y puede sancionarse con penas de hasta cadena perpetua. Es una de las leyes más restrictivas de Europa. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT COPA AMERICA-PANORAMA

BUENOS AIRES - Perú, Ecuador y Venezuela dirimirán el próximo sábado los dos últimos boletos disponibles para los cuartos de final de la Copa América. El anfitrión Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia estarán en la siguiente ronda que se jugará a partir del 2 de julio. Bolivia, en tanto, quedó eliminada. Por Débora Rey. 362 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN WIMBLEDON-SORTEO

SIN PROCEDENCIA - Novak Djokovic y Roger Federer han sido colocados en lados opuestos de la llave de Wimbledon. Eso significa que sólo podrían enfrentarse en la final. Un choque entre el serbio y el suizo sería una revancha de su épico duelo de 2019 que ganó Djokovic. El serbio de 34 años y primera cabeza de serie inicia el lunes en el All England Club la búsqueda de un 20mo título major, lo que igualaría el récord de hombres que comparten Federer y Rafael Nadal. Por Howard Fendrich. 350 palabras. AP Foto.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CEL BRITNEY SPEARS

LOS ÁNGELES - La poderosa súplica de Britney Spears a una jueza para que ponga fin a la tutela que controla su vida desde 2008 provoca la compasión e indignación de fans, famosos y observadores casuales que dicen que la cantante merece su independencia. Pero los abogados que se ocupan de estos asuntos dicen que el discurso en sí puede no haberla ayudado en el proceso legal, que será largo y difícil. Por Andrew Dalton. 990 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS RAUW ALEJANDRO

CIUDAD DE MÉXICO - Rauw Alejandro fusiona géneros y ritmos como house, drum & bass y funk brasileño en “Viceversa”, un álbum con el que quiere iniciar un verano romántico y a la vez melancólico, sin dejar de bailar. Por Berenice Bautista. 690 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos