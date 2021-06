Lena Dunham y Lily Collins se alían en un filme sobre la muñeca Polly Pocket

Lena Dunham. EFE/PETER FOLEY/ Archivo

Madrid, 25 jun (EFE).- La creadora de la serie "Girls" Lena Dunham y la actriz de "Emily in Paris" Lily Collins se han aliado para dar a luz una película sobre la muñeca Polly Pocket, según ha informado la revista especializada Variety.

Dunham escribirá el guion, dirigirá y será coproductora junto a Collins, que protagonizará el filme sobre la muñeca de Mattel. La división cinematográfica de la compañía de juguetes está trabajando en el proyecto junto a Metro Goldwyn-Mayer (MGM) y la productora de Dunham, Good Thing Going.

"Polly Pocket fue la responsable de innumerables horas de escapismo infantil para mí", ha señalado Dunham, "me dio un pequeño mundo de magia y autonomía para narrar, por lo que es bastante poético abordar estas mismas ideas ahora como directora colaborando con la brillante Lily Collins".

La directora asegura que aplicará en este proyecto su "profundamente arraigada" creencia de que "las mujeres jóvenes necesitan películas inteligentes y divertidas que les hablen sin condescendencia".

Mattel tiene varios proyectos cinematográficos en desarrollo que incluyen películas basadas en American Girl, Barney, Hot Wheels toys y un filme sobre la muñeca Barbie que dirigirá Greta Gerwig con Margot Robbie como protagonista.