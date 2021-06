Las empresas británicas ven insuficiente la ampliación de la lista "verde"

Turistas y bañistas disfrutan de las altas temperaturas en la playa de Son Parc. EFE/David Arquimbau Sintes/Archivo

Londres, 25 jun (EFE).- La decisión del Reino Unido de ampliar la lista "verde" de destinos seguros de covid, entre los que ahora figuran las islas Baleares (España), es bienvenida pero no es suficiente, señalaron este viernes las empresas del sector turístico.

El Gobierno dio a conocer anoche la revisión de sus tres listas - verde, ámbar y roja-, en las que los países están catalogados según la situación epidemiológica y el avance de las vacunaciones.

Las islas Baleares (pero no el resto de España), Malta o islas del Caribe fueron añadidas a la lista "verde", lo que exime a los viajeros del Reino Unido de una cuarentena a su regreso al país.

Los que regresen de territorios en "ámbar" - entre ellos los países comunitarios- tienen que hacer una cuarentena de diez días, mientras que los que vuelven de un país en "rojo" - países de África, Suramérica o la India- están obligados a realizar el aislamiento en un hotel designado por el Gobierno.

Las aerolíneas y los turoperadores habían pedido al Ejecutivo de Boris Johnson que facilitase los viajes internacionales debido al avance del plan de inmunización en el Reino Unido e insistieron que muchos destinos populares para los británicos -como España, Grecia, Italia y Francia- son seguros para viajar.

Estas empresas advirtieron de que las medidas son insuficientes para ayudar al sector a recuperarse de la pandemia de la covid-19.

La directora ejecutiva de la Asociación de Operadores Aeroportuarios, Karen Dee, dijo a los medios británicos que "cualquier extensión de la lista verde es bienvenida, incluso si es pequeña, pero también tenemos que ser realistas. Este no es un reinicio significativo que la industria de la aviación necesita para poder recuperarse de la pandemia".

En director ejecutivo de Virgin Atlantic, Shai Weiss, calificó, por su parte, de "constructivos" los pasos dados por el Ejecutivo pero consideró que "no son suficientes".

Weiss también pidió a las autoridades británicas que eliminen la cuarentena para los pasajeros que han sido vacunados con las dos dosis a su regreso al Reino Unido de los países en "ámbar" para el próximo 19 de julio, cuando se espera se levanten todas las restricciones en Inglaterra.

"El Reino Unido está por detrás de las reaperturas en la UE y una continua cautela (británica) tendrá más impacto en la recuperación económica y los 500.000 empleos que están en juego", agregó.

El ministro británico de Transporte, Grant Shapps, declaró este viernes a la cadena Sky que la limitada ampliación de la lista "verde" supone "un poco de alivio para la industria de viajes y para la gente que se quiere marchar" de vacaciones al exterior.

"No será como lo fue en 2019 y los viejos tiempos, pero nos estamos moviendo en una dirección positiva", agregó Shapps.

El Reino Unido, que ha registrado un fuerte repunte de contagios de covid, justifica su estricta medida para los viajes internacionales ante el temor de que puedan entrar nuevas variantes resistentes a las vacunas.