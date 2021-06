La vicepresidenta de Nicaragua acusa a los periodistas de "sembrar el terror"

En la imagen la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 25 jun (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió este viernes contra el periodismo no oficialista al que acusó de "inventar cualquier cosa para sembrar el terror", en el contexto de una crisis sociopolítica que se ha extendido por más de tres años, y de una carrera electoral que ha llevado a prisión a cinco aspirantes a la Presidencia por la oposición.

"Las chachalacas (aves bulliciosas), las urracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente, qué calidad humana la que muestran las chachalacas, las urracas parlanchinas, si no es una cosa es otra, pero siempre están queriendo instalar temor", señaló Murillo, en una alocución.

"Nuestro pueblo sabe cómo mienten, nuestro pueblo sabe cómo son de malignos, de hipócritas, de criminales, de terroristas, y terroristas de la comunicación", continuó.

La también esposa del presidente Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección consecutiva en los comicios del 7 de noviembre próximo, dijo que los medios de comunicación "son espacios de destrucción masiva", e hizo énfasis "en todos esos espacios mediáticos que tienen una sola perspectiva, un sólo enfoque imperialista y colonialista, y que responden a los intereses y a los designios de los colonialistas y los imperialistas".

TAMBIÉN CRITICA A LA PRENSA INTERNACIONAL

La primera dama también tuvo palabras para la prensa internacional.

"Culturas de odio, eso es lo que destilan los medios internacionales de comunicación, sólo saben de odio, de desgracias, celebran las desgracia. ¿Cómo les anima que 60 personas estén desaparecidas en ese desgraciado derrumbe ahí en Miami'", expresó.

"Esa cultura de odio no puede penetrar en países como el nuestro (...), hay que decírselo: va para atrás, va de retro, Satanás, decírselo de alma", sentenció.

"Que no se interpongan entre nosotros y que dejen de pretender, porque no pudieron ni podrán, oponer a unos contra otros", advirtió.

Murillo también tuvo palabras para las que denominó "voces altisonantes, disonantes, provenientes del imperio y colonialismo decadente".

"Esos que vinieron en las tres carabelas, ¿qué les pasa? ¡Este es otro mundo!, y aquí, toda esta América de sangre mestiza y luego también de afrodescendientes, reclama y exige respeto. La colonia se acabó, somos independientes, y estamos caminando hacia nuestra segunda independencia", destacó.

La vicepresidenta reclamó que Cristóbal Colón "vino y trajo la ruina a nuestras culturas", para posteriormente reclamar que "se llevaron nuestro oro".

"GRACIAS A DIOS VAN QUEDANDO UNOS CUANTOS MISERABLES"

"Hay que protegerse también de ser urracas parlanchinas cuyas plumas están llenas de odio, así los vemos y así los repudiamos. Queremos vivir libres de ese odio terrorista, criminal", sostuvo.

Las palabras de Murillo se dan luego de que casi una treintena de periodistas han sido llamados al Ministerio Público para testificar sobre un supuesto caso de lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Paz y la Reconciliación, y en días en que al menos un reportero fue arrestado mientras otros tres están en el exilio.

"Gracias a Dios se va acabando y va quedando en unos cuantos miserables, que la razón y el corazón, si acaso tienen, les llevará a bajar el volumen y a apagar esas voces llenas de malignidad", puntualizó la vicepresidenta nicaragüense.