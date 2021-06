La Reina Letizia da la bienvenida al verano con un cómodo y juvenil look todoterreno

25-06-2021 La Reina Letizia ha estrenado un favorecedor look en la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Reina Letizia ha puesto el broche a una frenética semana repleta de actos institucionales para dar la bienvenida al verano presidiendo la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes en su sede en el centro de la capital.



Cuarto día consecutivo que la vemos y cuarto día que nos enamora. Así, si nos impactó con su look más elegante gracias a su vestido envolvente en color blanco en los Premios Mariano de Cavia el pasado martes, el miércoles acaparó todas las miradas con su ajustado modelo sin mangas aguamarina de Hugo Boss con el que presumió de bronceado y de brazos torneados en la entrega de las Medallas de las Bellas Artes; el jueves, por su parte, reeditó su idilio con su color fetiche, el rojo, dando una segunda vida a su sofisticado vestido camisero de Salvatore Ferragammo en la Festividad del Patrón de la Policía Municipal. Tres outfits perfectos para cada ocasión, como el que ha lucido este viernes en la Residencia de Estudiantes.



Un look fresco y cómodo en el que ha dejado todo el protagonismo a su original y veraniego top (¡de estreno!) a la vez que ha recuperado su imagen más juvenil con unos pantalones fluidos en color blanco que también nuevos e ideales - con un fino cinturón en color camel - y sus adoradas sandalias de cuña naturales de Macarena Shoes, todo un clásico en la temporada estival para la Reina.



En cuanto a su top, por el momento desconocemos a qué diseñador pertenece, pero ¡nos ha encantado! Con un original y sofisticado estampado que evoca las flores y manga corta con unos espectaculares volantes - nuevo 'must' fashion de Doña Letizia en las últimas semanas - y cuello redondo ligeramente fruncido. Sin duda, ideal, y no dudamos que se convertirá en una de las prendas estrella del guardarropa de la Reina y que, por su versatilidad, su frescura y su originalidad, se la veremos en más ocasiones.