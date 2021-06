La franquicia "Tony Hawk" aterriza hoy por primera vez en Nintendo Switch

Madrid, 25 jun (EFE).- El rey de los videojuegos de "skate", el emblemático "Tony Hawk", aterriza este viernes por primera vez en su historia en Nintendo Switch con el título "Tony Hawk'sn Pro Skater 1+2", una remasterización de los dos primeros juegos icónicos de la franquicia para esta plataforma del gigante del videojuego japonés.

Un juego que ya lleva un año en el mercado para PS4, Xbox One y PC y que también está disponible para las consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series), según ha informado la empresa desarrolladora Activision.

Pero la gran novedad es la adaptación que se ha hecho del juego para Nintendo Switch, muy similar a la versión original pero en la que han tenido que hacer varios ajustes visuales y bajar, incluso, de 60 a 30 fotogramas por segundo para, precisamente, aprovechar al máximo las posibilidades de jugabilidad en este dispositivo híbrido de Nintendo.

No obstante, y a pesar de estos ligeros retoques, la experiencia de este juego en la Switch es muy satisfactoria, el modo de juego es muy ágil y prácticamente no se aprecia diferencia con las versiones ya a la venta para el resto de dispositivos.

Como el juego "Tony Hawk’s Pro Skater" más rápido en vender un millón de unidades en plataformas lanzadas anteriormente, "Tony Hawk’s Pro Skater 1+2" combina todos los niveles originales, patinadores profesionales, trucos de la vieja escuela, una buena banda sonora y más aspectos que los jugadores recuerdan de los años 90 y 2000 con nuevos niveles bellamente recreados.