La Fiscalía de Nueva York baraja cargos penales contra la empresa de Trump

Nueva York, 25 jun (EFE).- La Fiscalía del distrito de Manhattan (Nueva York) baraja presentar cargos penales contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump, la Organización Trump, y uno de sus altos ejecutivos, tan pronto como la semana que viene, según informó este viernes The New York Times.

El diario, que cita a personas conocedoras del asunto, señala que durante meses la oficina encabezada por el fiscal Cyrus Vance ha investigado al que fuera jefe financiero de la empresa de Trump, Allen Weisselberg, pero hasta ahora no había trascendido la posibilidad de que también imputara a la organización.

Los fiscales han informado de potenciales cargos penales a los abogados de Trump tras una reunión entre ambas partes celebrada este jueves, y en la que el equipo del expresidente intentó persuadir a las autoridades de que no imputen a la empresa, reveló el NYT.

La Fiscalía del distrito de Manhattan comenzó a investigar a la Organización Trump hace dos años por posibles fraudes fiscales, de seguros y otros delitos de alcance penal que podrían incluir tasaciones infladas, desgravaciones sin justificación y contabilidad duplicada, según ha ido trascendiendo.

Vance, además, ha estado investigando los pagos secretos de dinero que la campaña electoral de Trump hizo a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual con el entonces candidato a la Presidencia, dado que podrían infringir la legislación del estado de Nueva York.

Hace un mes, la Fiscalía reunió a un gran jurado especial, previsiblemente para estudiar cargos penales contra Trump, a su empresa o algunos de sus empleados, y convocó a uno de los ejecutivos de más alto rango de la Organización Trump, Jeff McConney, su vicepresidente senior e interventor.

La investigación sobre los negocios del expresidente se aceleró después de que el pasado febrero el Tribunal Supremo rechazara los argumentos de Trump para mantener confidencial la información de sus declaraciones de impuestos de varios años, que han sido objeto de una larga batalla legal.

Desde entonces, los fiscales se han centrado en el exjefe financiero de la empresa Weisselberg, que sería el principal objetivo de los fiscales de cara a contar con alguien que coopere y testifique contra el expresidente, según algunos medios.