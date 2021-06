Honduras recibirá el domingo 1,5 millones de vacunas donadas por EE.UU.

Una trabajadora de la salud muestra una vacuna de Pfizer durante una nueva jornada de vacunación contra la covid-19 en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Washington, 25 jun (EFE).- Honduras recibirá este domingo 1,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna contra la covid-19, donadas por Estados Unidos a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Casa Blanca adelantó este viernes a Efe en exclusiva la noticia sobre el envío a Honduras, que forma parte de las 80 millones de dosis de vacunas que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido compartir con otros países, la mayoría de ellas a través de Covax.

"Compartimos vacunas con Honduras porque es lo correcto, desde una perspectiva de salud pública global, y lo correcto para nuestra seguridad y bienestar colectivos en la región", dijo a Efe el director para las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.

El asesor de Biden subrayó que Estados Unidos no considera las vacunas "como una táctica de presión", sino como "una herramienta para acortar la pandemia", por lo que esta donación no busca conseguir a cambio favores de Honduras.

Las dosis llegarán a la ciudad de San Pedro Sula para su posterior distribución en Honduras, y su entrega es fruto de la coordinación de "equipos científicos y autoridades legales y reguladoras de ambos países", explicó a Efe una segunda fuente de la Casa Blanca.

Esta es la primera vez que Estados Unidos distribuye vacunas a través del programa global Covax, creado para garantizar que las vacunas anticovid llegan a todo el planeta, ya que hasta ahora EE.UU. las había entregado directamente a los países beneficiados.

Además, Honduras es el tercer país latinoamericano que recibe una donación de vacunas dentro de las 80 millones de dosis prometidas por Biden, de los que más de 20 millones irán a parar a naciones de América Latina y el Caribe.

Brasil obtuvo este mismo viernes 3 millones de dosis del inyectable monodosis de Johnson and Johnson (Janssen), mientras que México recibió la semana pasada 1,3 millones de vacunas de la misma farmacéutica, donadas también por Estados Unidos y que está usando para vacunar a los municipios de la frontera común.

Se espera que en las próximas semanas haya más detalles sobre cuántas dosis estadounidenses irán a parar a cada país del continente y cuándo, tanto si son entregas directas como si se canalizan a través de Covax.

La Casa Blanca ha prometido donar vacunas a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En un comunicado compartido con Efe, José Manuel Durão Barroso, director de la alianza por la vacunación Gavi, que participa en Covax, dio las gracias al Gobierno de Biden por la donación y confió en que las vacunas "lleguen a grupos vulnerables".

Los 80 millones de vacunas prometidas por Biden forman parte de las aprobadas para su uso interno en EE.UU. -las de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson-, y se suman a otras 60 millones de dosis que Washington ya donó en mayo de AstraZeneca, que aún no ha recibido el visto bueno de los reguladores estadounidenses.

Además de esas dos grandes donaciones, Biden desveló este mes que EE.UU. había comprado 500 millones de vacunas adicionales de Pfizer/BioNTech, que entregará a cerca de cien países en los próximos dos años.