Hollande: "En Latinoamérica no hay partidos que estructuren la izquierda"

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 25 jun (EFE).- El socialista Francois Hollande, expresidente francés que realizó varios viajes a Latinoamérica durante su mandato (2012-2017), reconoce que la izquierda de la región ha demostrado que "puede reconstituirse", aunque lamenta que haya una falta de "grandes partidos" que la puedan estructurar.

"La izquierda latinoamericana puede reconstituirse. El problema es el mismo que en Europa, no hay más grandes partidos que estructuren a la izquierda. Actualmente hay muchas aventuras individuales, pero, en un contexto así, el campo del progresismo resulta mucho más frágil", opina en una entrevista con EFE.

Hollande está considerado como el presidente francés que más miró a Latinoamérica, en comparación con sus antecesores y su sucesor, Emmanuel Macron.

Durante su mandato, el dirigente socialista realizó una decena de viajes oficiales a países como México, Cuba, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, entre otros.

"Europa no está lo suficientemente abierta a los países latinoamericanos, exceptuando, claro, España y Portugal. Yo quise que Francia estuviese más presente", analiza el exmandatario francés.

¿Por qué Europa no ha mirado con especial atención a Latinoamérica? "Porque, en un momento dado, pensamos que correspondía a los estadounidenses. Y también porque no es necesariamente una zona muy dinámica desde el punto de vista económico", responde.

No obstante, cita a Brasil, Argentina, México "e incluso Venezuela" como los países que "pueden tener un desarrollo económico considerable".

"Es absolutamente necesario que estemos junto a Latinoamérica", concluye Hollande.