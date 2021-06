Gobernador mexicano denunciará “narcoelección” ante ONU, CIDH y EE.UU.

Fotografía fechada el 15 de noviembre de 2019 que muestra al gobernador de Michoacán (México), Silvano Aureoles. EFE/Iván Villanueva/Archivo

Morelia (México) 24 jun (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció este jueves que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Estados Unidos, la presunta participación de bandas del narcotráfico en la elección del pasado 6 de junio, en estados del oeste de México.

Aureoles, quien milita en el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que concluirá su mandato de seis años el 30 de septiembre, acusó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de permitir la supuesta operación del crimen organizado para la coacción del voto en favor de candidatos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El 6 de junio, Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la alianza conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), ganó la elección de gobernador al obtener 730.836 votos, por 680.952 sufragios a favor de Carlos Herrera Tello, abanderado de la coalición de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Herrera Tello, antes de la elección, se desempeñaba como secretario de Gobierno de Aureoles, el segundo cargo en importancia detrás del de gobernador.

“Se debe anular la elección, es una situación de alarma nacional que el Gobierno, instituciones y sociedad debemos parar. He pedido, de forma pública, que la elección de gobernador en Michoacán debe de anularse por las anomalías, las incidencias y la clara injerencia del crimen (organizado) en la inducción del voto a favor de Morena”, sostuvo Aureoles.

El mandatario estatal también acusó que los exgobernadores Leonel Godoy y Jesús Reyna García de operar a favor de Morena en Michoacán y en presunta complicidad con el crimen organizado, pero ambos exgobernadores rechazaron tener vínculos con la delincuencia organizada.

“Hay más de 90 pruebas que se han presentado ante las instancias correspondientes que demuestran cómo el crimen organizado obligó a marcar las boletas a favor de Morena, en determinados distritos electorales. Seguiré hasta donde tope sin temor para defender a Michoacán del 'narcogobierno', por eso acudiré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet”, advirtió.

Por su parte, Ramírez Bedolla dijo que las declaraciones de Silvano Aureoles carecen de sustento y adelantó que una vez tome posesión como gobernador de Michoacán iniciará una revisión de su administración.

Mientras que el presidente López Obrador dijo este jueves no tener información sobre lo que refiere Aureoles y señaló que "lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo, y ya eso es bastante".

En Michoacán operan al menos nueve cárteles de droga, que se disputan a sangre y fuego el control de actividades ilícitas en los 270 kilómetros de litoral en el pacífico y los 113 municipios michoacanos.

Autoridades federales y estatales han identificado a estas nueve organizaciones criminales como los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana (escisión de la anterior), Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Cártel de Zicuirán, Cártel de Los Correa y el Cártel del Camaleón.