Fuente AP: Mavericks eligen a Kidd como su nuevo coach

DALLAS (AP) — Jason Kidd regresa a Dallas, esta vez como reemplazo del coach con el que ganó un título de la NBA como el base de los Mavericks hace 10 años.

Una persona con conocimiento directo del acuerdo reveló que Kidd y los Mavericks acordaron un contrato el viernes, ocho días después de que Rick Carlisle renunciara abruptamente tras la salida del gerente general Donnie Nelson. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de mantener el anonimato dado que el pacto no ha sido anunciado.

Carlisle, que el jueves aceptó el puesto de coach de los Pacers de Indiana, dio a ESPN un respaldo no solicitado a Kidd como su suplente en Dallas debido al impacto que Carlisle cree que Kidd podría tener en Luka Doncic, el joven base sensacional que representa la esperanza de los Mavericks.

Los Mavericks también encontraron al reemplazo de Nelson al contratar a Nico Harrison, un ejecutivo de Nike que fungirá como gerente general y presidente de operaciones deportivas del equipo, señaló la persona a la AP. Harrison estuvo de acuerdo con la contratación de Kidd, dijo la persona.

Se trata del tercer periodo como entrenador en jefe para Kidd, de 48 años, que llevó a Brooklyn a la segunda ronda de la postemporada de la NBA en su debut como coach en la temporada 2013-14 antes de firmar con Milwaukee. Kidd fue despedido durante su cuarta temporada con los Bucks luego de eliminaciones en primera ronda los playoffs en dos de sus primeros tres años. Tuvo foja de 139-152 con los Bucks después de un récord de 44-38 con los Nets.

Kidd, que llega tras dos campañas en el cuerpo de entrenadores de Frank Vogel con los Lakers de Los Ángeles, tuvo dos periodos como jugador en Dallas, el segundo de ellos resaltado por el único título de la franquicia con él como el base de una ofensiva encabezada por la estrella Dirk Nowitzki. Su carrera inició con los Mavericks como la segunda selección general del draft de 1994.

Esta vez el éxito de Kidd en Dallas dependerá de la manera en que evolucione Doncic, dos veces All-Star cuyas habilidades en la creación de jugadas llevó a Carlisle a considerarlo uno de los mejores jugadores del mundo antes de su salida inesperada de los Mavericks.