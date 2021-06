Foggia líder en su última vuelta

EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo

Assen (Países Bajos), 25 jun (EFE).- El italiano Dennis Foggia (Honda) se puso líder de la clasificación de Moto3 en su última vuelta de la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen.

Foggia consiguió un mejor tiempo de 1:41.748, que ya era más rápido que el récord de vuelta rápida en carrera que estableció el español Arón Canet en 2018 con un registro de 1:42.007.

Como Foggia, también rodó por debajo de ese registro el surafricano Darryn Binder (Honda), que paró su mejor tiempo en 1:41.818 y con el líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), séptimo con una mejor vuelta de 1:42.357.

En las horas previas al inicio de los entrenamientos se pudo saber que el checo Filip Salac, que había sido el autor de la "pole position" en la carrera de Alemania, no iba a continuar con su actual equipo, el Rivacold Snipers, por discrepancias, "de mutuo acuerdo", entre las partes, y su puesto lo ocupó ya en los primeros libres de Assen el italiano Alberto Surra, de la Academia VR46 de Valentino Rossi.

Salac no disputará el Gran Premio de los Países Bajos, pero no tardó en encontrar equipo, al aceptar la propuesta del Prüestel GP en el que se encontraba el fallecido piloto suizo Jason Dupasquier, al que representará a la vuelta del periplo estival, ya en la primera carrera de Austria.

En pista, durante la primera tanda libre, hubo algunos percances de relevancia, el más destacado de ellos el que sufrió el español Jaume Masiá (KTM) en la curva nueve y que por unos instantes le dejó aturdido y le obligó a pasar por la clínica del circuito para pasar reconocimiento médico.

Por entonces, Jaume Masiá estaba en la novena posición, pero cayó a la decimoséptima final, con su compañero de equipo, Pedro Acosta, líder del mundial, en la decimotercera, tras ascender varias posiciones con su última vuelta rápida, 1:43.784, y el japonés Tatsuki Suzuki mandando al frente de la clasificación con un registro de 1:42.403.

Aunque Suzuki fue líder durante buena parte de la sesión, en los minutos finales se alteró por completo el orden en la clasificación y al japonés le superó primero el surafricano Darryn Binder (Honda), al que luego doblegó el italiano Dennis Foggia (Honda).

Así finalizó la sesión, con Foggia y Binder al frente, Pedro Acosta séptimo, con Sergio garcía (Gasgas) en la undécima plaza, por delante de Jeremy Alcoba (Honda) y Xavier Artigas (Honda), con Adrián Fernández (Husqvarna), decimoquinto, Jaume Masiá decimoséptimo, e Izan Guevara (Gasgas) en la vigésimo tercera plaza.