Exigen en Acapulco que encuentren vivos a estudiantes desaparecidos en 2014

Un grupo de estudiantes, de la escuela normal rural de Ayotzinapa, marchan hoy sobre la costera Miguel Alemán, del balneario de Acapulco(México). EFE EFE/David Guzmán.

Ciudad de México, 25 jun (EFE).- Un centenar de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa marcharon por la ciudad Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, para exigir que los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala sean encontrados con vida.

La manifestación de dio después de que hace unas semanas se diera a conocer que fue identificada una vértebra lumbar de Jhosivani Guerrero, uno de los estudiantes desaparecidos en la noche del 26 de septiembre, tras ser estudiados por la universidad de Innsbruck (Austria).

"Consideramos algo aberrante que el Gobierno únicamente esté devolviendo a nuestros compañeros en pedacitos, la exigencia es vivos se los llevaron y vivos los queremos, y nos duele ver como están haciendo sufrir a las familias devolviéndoles a sus seres queridos de esta manera", comentó el representante del comité estudiantil de Ayotzinapa, quien no quiso dar su nombre.

Junto con el colectivo de los Olvidados de Ayotzinapa, los estudiantes hicieron un llamado a la gobernadora electa del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a no eliminar el departamento de atención a víctimas, ya que consideran que este es un refugio que encuentran los familiares.

Por lo que consideraron que el cambio "solamente lo podrá hacer el pueblo", exigiéndole a los gobernantes el cumplimiento de sus promesas, y de lo contrario seguirán sin tener resultados.

"En el estado de Guerrero nos siguen faltando 43 y miles de desaparecidos más. (...) Sabemos que muchos de los involucrados en el caso Ayotzinapa fueron militares y policía federal y al Gobierno no le conviene estar evidenciando que las estancias creadas para salvaguardar la integridad de los mexicanos estén atacando a estudiantes, reprimiendo y desapareciendo a los compañeros", dijo.

Dentro del mitin que realizaron en el "antimonumento" de los 43 desaparecidos, la madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los estudiantes asesinados en Iguala, dijo no tener miedo ante nadie, pues ella está "muerta en vida" desde hace casi 7 años, por lo que seguirá en la lucha con los demás padres y compañeros.

Los estudiantes puntualizaron que seguirán haciendo actividades este 26 y 27 de junio en la capital del estado como parte de la exigencia ante el Gobierno de la aparición con vida de los normalistas.

ANTECEDENTES

El pasado 15 de junio, las autoridades mexicanas anunciaron la identificación de los restos de uno de ellos, apenas el tercero, un indicativo de que la investigación avanza, aunque lentamente.

De entre los 16 restos analizados por la Universidad de Innsbruck (Austria), se dio a conocer este martes que una vértebra lumbar corresponde al joven Jhosivani Guerrero.

Estos huesos fueron hallados en la denominada barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero de Cocula donde la antigua versión oficial -la "verdad histórica"- del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) decía que habían sido quemados los jóvenes.

Según la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río San Juan.

Este relato, la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El Gobierno de López Obrador, que en septiembre de 2020 pidió disculpas a las familias en nombre del Estado, derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, lejos del basurero. Una línea de investigación reforzada con el hallazgo de Insbruck.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno ha emitido órdenes de arresto contra militares presuntamente implicados y persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.