Esther Guerrero y Orlando Ortega, mejores atletas de 2020

Madrid, 24 jun (EFE).- Esther Guerrero y Orlando Ortega han sido elegidos este jueves mejores atletas del año 2020 en la Gala del Atletismo Español celebrada en el Polideportivo Felipe Reyes de Getafe.

Guerrero, que cumplió 31 años el pasado mes de febrero, hizo historia en los Campeonatos de España disputados en septiembre de 2020 en Madrid, tras lograr el primer doblete femenino en el medio fondo en los últimos 44 años.

Con apenas diez minutos de intervalo Guerrero se proclamó en el estadio de Vallehermoso de Madrid campeona de España de los 800 y los 1.500 metros.

No fue la única gesta de la atleta catalana en el año 2020 en el que Esther Guerrero estableció un nuevo récord de España en los 2.000 metros con un tiempo de 5:41.30 minutos.

Guerrero rebajó en más de seis segundos la anterior plusmarca -5:47.81- en posesión de Julia Vaquero desde el año 1996, uno de los récords más longevos del ranking español.

Además, Esther Guerrero se convirtió además en la tercera española, tras Maite Zúñiga y Mayte Martínez, en bajar de la barrera de los dos minutos en los 800 metros, tras correr en un tiempo de 1:59.22 en la prueba de la Liga de Diamante disputada en Doha.

Por su parte, Orlando Ortega, vigente subcampeón olímpico de los 110 metros vallas, cerró al año 2020 con un inédito doblete en los campeonatos de España en pista cubierta disputados en Ourense, tras imponerse tanto en los 60 metros como en los 60 metros vallas.

Ortega, medalla de bronce en los Mundiales de Doha 2019, firmó además una temporada inmaculada al aire libre, tras imponerse en las cuatro pruebas de los 110 metros vallas que disputó tras el fin del confinamiento.

Ganador en Mónaco, Székesfehérvár (Hungría), Chorzow (Polonia) y Marsella (Francia) Orlando Ortega concluyó además el año como líder mundial de la temporada tras firmar un crono de 13.11 segundos en la reunión disputada en la capital monegasca.

La lista completa de premiados en la Gala son estos:

- Mejor Atleta Femenina: Esther Guerrero

- Mejor Atleta Masculino: Orlando Ortega

- Finalistas Mejor Atleta Femenina: Teresa Errandonea, Esther Guerrero, Irene Sánchez-Escribano

- Finalistas Mejor Atleta Masculino: Oedi Jainaga, Orlando Ortega, Pablo Torrijos

- Mejor Atleta Femenina Sub23: Sara Gallego

- Mejor Atleta Masculino Sub23: Asier Martínez

- Mejor Atleta Masculino Sub 20: Bernat Erta

- Mejor Atleta Femenina Sub 20: María Vicente

- Mejor Atleta Masculino "Generación Atletismo": Pol Oriach

- Mejor Atleta Femenina "Generación Atletismo": Salma Paralluelo

- Mejor Atleta Master Femenina: Rosa Escribano

- Mejor Atleta Master Masculino: Martín Fiz

- Premio "José Luis Torres" Mejor Entrenador: Joan Lleonart y José Luis Mareca

- Premio Mejor Entrenador "Generación Atletismo": François Beoringyan

- Mejor Juez: Álvaro Biescas

- Mejor Juez Novel: Rubén Martínez Vega

- Mejor Club Categoría Femenina: Playas de Castellón

- Mejor Club Categoría Masculina: Playas de Castellón

- Mejor Federación Autonómica: Federación Catalana de Atletismo

- Mejor organizador de Meeting Pista Cubierta: WIT Madrid 2020

- Mejor organizador de Meeting Aire Libre: VII GP Diputación de Castellón - Memorial José Antonio Cansino

- Mejor organizador de Maratón: Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP

- Mejor organizador de Medio Maratón: XXIX Edreams Mitja Maratón de Barcelona

- Mejor organizador de 10 km en Ruta: 10km Valencia Ibercaja 202

- Mejor organizador de Campo a través: Cross de Itálica

- Mejor organizador de Marcha Atlética: XXII Trofeo de Marcha AD Cerro Buenavista

- Mejor organizador de Trail Running: Ayuntamiento El Paso

- Premio "Mujer y Atletismo": Esperanza Edo

- Récords de España batidos en 2020:

Maratón 2:06:35 Ayad Lamdassem 6.12.2020 Valencia

Triple 17,18i Pablo Torrijos 1.03.2020 Ourense

Jabalina 81,0 Odei Jainaga 22.08.2020 León

84,0 Odei Jainaga 06.09.2020 Madrid